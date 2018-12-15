Лента новостейПредложить новость
Истории спортсменов-героев двора украсили поезд новосибирского метро
Водитель пожарной машины попал в ДТП в Новосибирске и рискует потерять работу
Сбербанк присоединился к проекту по биометрической идентификации клиентов
Новосибирцам предложили исполнить новогодние мечты ребятишек из детдомов
Истории спортсменов-героев двора украсили поезд новосибирского метроРубрика: общество
17.12.2018 07:31
фото пресс-службы Новосибирского метрополитена
В новосибирской подземке появился поезд, посвящённый юным спортсменам города.
Баннеры проекта «Герои с нашего двора», а также фотоистории его участников – добившихся спортивных успехов юношей и девушек из разных уголков города – стали экспонатами очередного поезда-музея в новосибирском метро.
Как сообщили в пресс-службе подземки, запуск фирменного поезда приурочен к подведению итогов всероссийского проекта «Детский спорт».
«В поезде-музее Новосибирска было уже более тридцати экспозиций. Все они привлекают внимание новосибирцев, потому что рассказывают о любимом городе, о прославленных земляках. А сейчас у нас целый поезд посвящён проекту «Герои с нашего двора». Это очень необычная, яркая подача важного социального проекта, которая, безусловно, привлечёт внимание к детскому спорту», — рассказал пресс-секретарь Новосибирского метрополитена Владимир Кузменкин.
Вагоны с экспозициями разделены по темам. Так, два из них посвящены в том числе спортсменам с инвалидностью, один – фотографиям юных участников проекта с олимпийскими чемпионами и чемпионами мира, ещё один – их тренерам.
Напомним, в декабре юные лыжники сразились в детских стартах в «Стрижах».
Комментарии
Лента новостей
Истории спортсменов-героев двора украсили поезд новосибирского метро
Водитель пожарной машины попал в ДТП в Новосибирске и рискует потерять работу
Сбербанк присоединился к проекту по биометрической идентификации клиентов
Новосибирцам предложили исполнить новогодние мечты ребятишек из детдомов
Статьи по теме
Время сюрпризов
ЧМ-2018: рекорды, неожиданные повороты и события, которые ост...
Новости по теме
Популярное