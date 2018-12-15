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Истории спортсменов-героев двора украсили поезд новосибирского метро

Рубрика: общество

17.12.2018 07:31

фото пресс-службы Новосибирского метрополитена

В новосибирской подземке появился поезд, посвящённый юным спортсменам города.

Баннеры проекта «Герои с нашего двора», а также фотоистории его участников – добившихся спортивных успехов юношей и девушек из разных уголков города – стали экспонатами очередного поезда-музея в новосибирском метро.

Как сообщили в пресс-службе подземки, запуск фирменного поезда приурочен к подведению итогов всероссийского проекта «Детский спорт».

 «В поезде-музее Новосибирска было уже более тридцати экспозиций. Все они привлекают внимание новосибирцев, потому что рассказывают о любимом городе, о прославленных земляках. А сейчас у нас целый поезд посвящён проекту «Герои с нашего двора». Это очень необычная, яркая подача важного социального проекта, которая, безусловно, привлечёт внимание к детскому спорту», — рассказал пресс-секретарь Новосибирского метрополитена Владимир Кузменкин.

Вагоны с экспозициями разделены по темам. Так, два из них посвящены в том числе спортсменам с инвалидностью, один – фотографиям юных участников проекта с олимпийскими чемпионами и чемпионами мира, ещё один – их тренерам.

Напомним, в декабре юные лыжники сразились в детских стартах в «Стрижах».

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Угрожавшую кассирше девушку поймали новосибирцы в пивной

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вчера 12:06 Хроника 0 Коммент.

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вчера 10:30 Общество 0 Коммент.

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15.12.2018 Общество 0 Коммент.

Новосибирские школьники сразились в битве роботов

15.12.2018 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области идёт масштабная подготовка к Новому году и Рождеству

15.12.2018 Общество 0 Коммент.

Салют и горка на «сцене»: стало известно расписание новогодних событий в Новосибирске

14.12.2018 Общество 0 Коммент.

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14.12.2018 Общество 0 Коммент.

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Новосибирцам предложили исполнить новогодние мечты ребятишек из детдомов

14.12.2018 Общество 0 Коммент.

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14.12.2018 Хроника 0 Коммент.

Снегопад вновь сковал новосибирские дороги пробками

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«Ретро FM» снова дарит путёвки в загородный отель

14.12.2018 Общество 0 Коммент.

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