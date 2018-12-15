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Новосибирец с психическим расстройством победил в «Битве экстрасенсов»

Рубрика: общество

17.12.2018 08:25

фото из группы Тимофея Руденко "ВКонтакте"

Участник популярного шоу из Новосибирска обогнал конкурентов благодаря способности слышать мёртвых.

Новосибирец Тимофей Руденко стал победителем телевизионного шоу «Битва экстрасенсов». Мужчина, страдающий шизофренией и не скрывающий этого, сумел найти человека в офицерском городке.

Эфир передачи прошёл в субботу, 15 декабря.

Телезрителей Тимофей покорил тем, что прошёл к дому, в котором спряталась девушка, через замёрзшую реку, рискуя провалиться под лёд. Впоследствии он признался, что не осознавал, что делает.

Сибиряк с паранормальными способностями уверяет, что может слышать голоса мёртвых. По словам мужчины, этот дар он приобрёл после смерти своих родителей.

«Я постоянно слышу эти голоса, слышу мёртвых, я работаю на кладбище. Я общаюсь с мёртвыми именно тогда, когда я этого захочу, войдя в такое состояние, именно приступа шизофрении. Я могу довести себя до такого состояния с помощью специальных методик», — рассказал экстрасенс.

Напомним, Тимофей Руденко стал участником популярного телешоу в сентябре.

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Получи путевку в Шерегеш от Европы Плюс

сегодня 09:03 Общество 0 Коммент.

Как бесплатно сходить в аквапарк: лайфхак для новосибирцев

сегодня 08:03 Общество 0 Коммент.

Истории спортсменов-героев двора украсили поезд новосибирского метро

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вчера 12:06 Хроника 0 Коммент.

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вчера 10:30 Общество 0 Коммент.

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15.12.2018 Общество 0 Коммент.

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15.12.2018 Общество 0 Коммент.

Новосибирские школьники сразились в битве роботов

15.12.2018 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области идёт масштабная подготовка к Новому году и Рождеству

15.12.2018 Общество 0 Коммент.

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14.12.2018 Общество 0 Коммент.

Сбербанк присоединился к проекту по биометрической идентификации клиентов

14.12.2018 Общество 0 Коммент.

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