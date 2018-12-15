Новосибирец с психическим расстройством победил в «Битве экстрасенсов»

фото из группы Тимофея Руденко "ВКонтакте"

Участник популярного шоу из Новосибирска обогнал конкурентов благодаря способности слышать мёртвых.

Новосибирец Тимофей Руденко стал победителем телевизионного шоу «Битва экстрасенсов». Мужчина, страдающий шизофренией и не скрывающий этого, сумел найти человека в офицерском городке.

Эфир передачи прошёл в субботу, 15 декабря.

Телезрителей Тимофей покорил тем, что прошёл к дому, в котором спряталась девушка, через замёрзшую реку, рискуя провалиться под лёд. Впоследствии он признался, что не осознавал, что делает.

Сибиряк с паранормальными способностями уверяет, что может слышать голоса мёртвых. По словам мужчины, этот дар он приобрёл после смерти своих родителей.

«Я постоянно слышу эти голоса, слышу мёртвых, я работаю на кладбище. Я общаюсь с мёртвыми именно тогда, когда я этого захочу, войдя в такое состояние, именно приступа шизофрении. Я могу довести себя до такого состояния с помощью специальных методик», — рассказал экстрасенс.

Напомним, Тимофей Руденко стал участником популярного телешоу в сентябре.