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Новосибирец с психическим расстройством победил в «Битве экстрасенсов»Рубрика: общество
17.12.2018 08:25
фото из группы Тимофея Руденко "ВКонтакте"
Участник популярного шоу из Новосибирска обогнал конкурентов благодаря способности слышать мёртвых.
Новосибирец Тимофей Руденко стал победителем телевизионного шоу «Битва экстрасенсов». Мужчина, страдающий шизофренией и не скрывающий этого, сумел найти человека в офицерском городке.
Эфир передачи прошёл в субботу, 15 декабря.
Телезрителей Тимофей покорил тем, что прошёл к дому, в котором спряталась девушка, через замёрзшую реку, рискуя провалиться под лёд. Впоследствии он признался, что не осознавал, что делает.
Сибиряк с паранормальными способностями уверяет, что может слышать голоса мёртвых. По словам мужчины, этот дар он приобрёл после смерти своих родителей.
«Я постоянно слышу эти голоса, слышу мёртвых, я работаю на кладбище. Я общаюсь с мёртвыми именно тогда, когда я этого захочу, войдя в такое состояние, именно приступа шизофрении. Я могу довести себя до такого состояния с помощью специальных методик», — рассказал экстрасенс.
Напомним, Тимофей Руденко стал участником популярного телешоу в сентябре.
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