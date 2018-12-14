Пенсионер погиб под колёсами «Лады» в Новосибирской области

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16.12.2018 12:06
фото из группы "АСТ-54" соцсети "ВКонтакте"
57-летний пешеход попал под иномарку поздно вечером в новосибирском селе – мужчина скончался.
Автомобиль ВАЗ-21102 наехал на пешехода в селе Кудельный Ключ Тогучинского района Новосибирской области, пострадавший скончался на месте. ДТП произошло в субботу, 15 декабря, в 21:00.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, за рулём автомобиля находился 20-летний житель села. Погибшим оказался 57-летний мужчина. В полиции пояснили, что он передвигался по краю проезжей части.
«По факту ДТП проводится доследственная проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются», — рассказали в ГУ МВД по региону.
Напомним, в декабре водитель пожарной машины попал в ДТП в Новосибирске и рискует потерять работу.
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