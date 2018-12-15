Толстовка для дедушки и «снежный» роман мэра – Итоги недели Сиб.фм

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО КОМПАНИЕЙ «НОВОТЕЛЕКОМ»

Молодая врач вступает в фиктивный брак, чтобы не работать, горожане звонят пожарным, чтобы развлечься, а мэр Новосибирска решил основательно взяться за проблемы с уборкой снега – он собирается писать о них роман. Несерьёзно? А между тем создатели шутливых маек и толстовок помогают голодающему пенсионеру. Актёры наряжаются в костюмы серых волков, чтобы предотвратить опасные преступления. Что случилось с сибиряками на прошедшей неделе – в Итогах Сиб.фм.

И одели, и накормили

Понедельник, 10 декабря. Известный интернет-магазин «Все майки.ру» решил помочь бийскому пенсионеру, прославившемуся на всю страну ответом на вопрос о городской ёлке. Общаясь с журналистами, которые спросили, нравится ли ему новогоднее дерево, Вячеслав Степанович посетовал на свою бедность. Чтобы помочь пожилому мужчине, торговцы создали тематические толстовки с нестандартными принтами – фразами из речи сибиряка. 20% с их продаж в декабре и январе они передадут герою нашумевшего репортажа. О том, накормила ли жителя Алтайского края фирменная одежда, представители компании, видимо, сообщат отдельно.

Злой и страшный серый волк

Вторник, 11 декабря. Необычный эксперимент провели новосибирские актёры. Вместе с полицией они проверили, как будут вести себя дети, оставшиеся дома одни, если их попросит впустить незнакомец. Предварительно договорившись с родителями, они звонили ребятишкам в квартиры и представлялись серыми волками. Итог акции разочаровал и организаторов, и мам с папами: каждый третий был готов открыть дверь сказочному зверю. Психологи объяснили это тем, что юным сибирякам непросто оставаться в жилище одним. А потому за соблюдение правил безопасности их следует хвалить – возможно, тогда они почувствуют себя настоящими героями.

Маметкинский хэппи-энд

Среда, 12 декабря. Трогающая до слёз история о новосибирском Хатико обрела счастливый конец – оставленный в далёком селе Маметкино пёс попал в заботливые руки. Забрали собаку неравнодушные новосибирцы. Несколько месяцев назад животное оставил в населённом пункте хозяин – он высадил хвостатого друга на остановке, уехал и больше не возвращался. С этого момента верный питомец никого к себе не подпускал. Увидев на горизонте чужих людей, он тут же убегал. Теперь отчаянный Арчи – так его назвали нынешние владельцы – вновь учится доверять человеку.

Драматургия от мэра

Четверг, 13 декабря. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в очередной раз поразил горожан образностью своей речи. Выступая на сцене НОВАТа на открытии Года театра, градоначальник сравнил столицу Сибири с храмом Мельпомены, а проблемы мегаполиса – с драматическими сюжетами. Глава города заявил, что «про снег и уборку» он даже может написать роман. Правда, для художественной обработки ему понадобится помощник. Однако для заинтригованных новосибирцев посредничество литературного редактора вряд ли важно. Ждём шедевра, Анатолий Евгеньевич!

Развод и выход на работу

Пятница, 14 декабря. Выпускница новосибирского медуниверситета попыталась избежать отработки в больнице необычным способом – девушка вышла замуж. Её избранником стал пожилой мужчина с инвалидностью. Последнее и должно было освободить молодого врача от трудовых обязанностей. Правда, супруги не жили вместе и даже не общались по телефону, так что следователи легко установили: брак – фиктивный. Теперь находчивой сибирячке предстоит официально расстаться с супругом и всё-таки выйти на работу.

Да будет мост!

Суббота, 15 декабря. Федеральные власти выделили деньги на строительство четвёртого моста через Обь. Какие бы горячие споры ни шли о целесообразности возведения этого объекта, для региона это стало крупным событием. Из центральной казны в Новосибирскую область поступило 400 миллионов рублей.

«У нас вообще огонь!»

Воскресенье, 16 декабря. Новосибирские пожарные всё чаще стали жаловаться на ложные вызовы. Согласно статистике, больше всего таких звонков поступает из областного центра. За год диспетчерам поступила почти тысяча «напрасных» сообщений. «Юмористов» не останавливают даже штрафы. Что кроется за столь беспечным поведением сибиряков, сотрудники МЧС сказать не могут. Остаётся надеяться, что в предстоящие новогодние праздники, когда риск ЧП особенно высок, любители странно пошутить не отвлекут спасателей от работы.