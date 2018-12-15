1 балл
-11
66.43 75.39
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Толстовка для дедушки и «снежный» роман мэра – Итоги недели Сиб.фм

вчера 19:22 Общество 0 Коммент.

Угрожавшую кассирше девушку поймали новосибирцы в пивной

вчера 14:06 Хроника 0 Коммент.

Пенсионер погиб под колёсами «Лады» в Новосибирской области

вчера 12:06 Хроника 0 Коммент.

Водитель пожарной машины попал в ДТП в Новосибирске и рискует потерять работу

вчера 10:30 Общество 0 Коммент.

Новосибирские пожарные пожаловались на частые ложные вызовы

вчера 09:25 Общество 0 Коммент.

Общественники забили тревогу из-за вырубки сельских лесов под Новосибирском

15.12.2018 Общество 0 Коммент.

400 миллионов рублей получит проект четвёртого моста в Новосибирске

15.12.2018 Общество 0 Коммент.

Новосибирские школьники сразились в битве роботов

15.12.2018 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области идёт масштабная подготовка к Новому году и Рождеству

15.12.2018 Общество 0 Коммент.

Салют и горка на «сцене»: стало известно расписание новогодних событий в Новосибирске

14.12.2018 Общество 0 Коммент.

Сбербанк присоединился к проекту по биометрической идентификации клиентов

14.12.2018 Общество 0 Коммент.

Пять опасных башенных кранов угрожали жизни строителей в НСО

14.12.2018 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцам предложили исполнить новогодние мечты ребятишек из детдомов

14.12.2018 Общество 0 Коммент.

Водитель рейсового автобуса «Новосибирск – Кемерово» оказался зажат в кабине

14.12.2018 Хроника 0 Коммент.

Снегопад вновь сковал новосибирские дороги пробками

14.12.2018 Авто 0 Коммент.

«Ретро FM» снова дарит путёвки в загородный отель

14.12.2018 Общество 0 Коммент.

Невесту для «кошачьего медведя» привезли в Новосибирский зоопарк

14.12.2018 Общество 0 Коммент.

Сибирские полицейские закрыли фабрику по производству контрафактного алкоголя

14.12.2018 Хроника 0 Коммент.

«Витёк, катись сам»: тракторист устроил погром на ледовом стадионе Чановского района

14.12.2018 Общество 0 Коммент.

Толстовка для дедушки и «снежный» роман мэра – Итоги недели Сиб.фм

Рубрика: общество

16.12.2018 19:22

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО КОМПАНИЕЙ «НОВОТЕЛЕКОМ»

Молодая врач вступает в фиктивный брак, чтобы не работать, горожане звонят пожарным, чтобы развлечься, а мэр Новосибирска решил основательно взяться за проблемы с уборкой снега – он собирается писать о них роман. Несерьёзно? А между тем создатели шутливых маек и толстовок помогают голодающему пенсионеру. Актёры наряжаются в костюмы серых волков, чтобы предотвратить опасные преступления. Что случилось с сибиряками на прошедшей неделе – в Итогах Сиб.фм.

И одели, и накормили

Понедельник, 10 декабря. Известный интернет-магазин «Все майки.ру» решил помочь бийскому пенсионеру, прославившемуся на всю страну ответом на вопрос о городской ёлке. Общаясь с журналистами, которые спросили, нравится ли ему новогоднее дерево, Вячеслав Степанович посетовал на свою бедность. Чтобы помочь пожилому мужчине, торговцы создали тематические толстовки с нестандартными принтами – фразами из речи сибиряка. 20% с их продаж в декабре и январе они передадут герою нашумевшего репортажа. О том, накормила ли жителя Алтайского края фирменная одежда, представители компании, видимо, сообщат отдельно.

Злой и страшный серый волк

Вторник, 11 декабря. Необычный эксперимент провели новосибирские актёры. Вместе с полицией они проверили, как будут вести себя дети, оставшиеся дома одни, если их попросит впустить незнакомец. Предварительно договорившись с родителями, они звонили ребятишкам в квартиры и представлялись серыми волками. Итог акции разочаровал и организаторов, и мам с папами: каждый третий был готов открыть дверь сказочному зверю. Психологи объяснили это тем, что юным сибирякам непросто оставаться в жилище одним. А потому за соблюдение правил безопасности их следует хвалить – возможно, тогда они почувствуют себя настоящими героями.

Маметкинский хэппи-энд

Среда, 12 декабря. Трогающая до слёз история о новосибирском Хатико обрела счастливый конец – оставленный в далёком селе Маметкино пёс попал в заботливые руки. Забрали собаку неравнодушные новосибирцы. Несколько месяцев назад животное оставил в населённом пункте хозяин – он высадил хвостатого друга на остановке, уехал и больше не возвращался. С этого момента верный питомец никого к себе не подпускал. Увидев на горизонте чужих людей, он тут же убегал. Теперь отчаянный Арчи – так его назвали нынешние владельцы – вновь учится доверять человеку.

Драматургия от мэра

Четверг, 13 декабря. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в очередной раз поразил горожан образностью своей речи. Выступая на сцене НОВАТа на открытии Года театра, градоначальник сравнил столицу Сибири с храмом Мельпомены, а проблемы мегаполиса – с драматическими сюжетами. Глава города заявил, что «про снег и уборку» он даже может написать роман. Правда, для художественной обработки ему понадобится помощник. Однако для заинтригованных новосибирцев посредничество литературного редактора вряд ли важно. Ждём шедевра, Анатолий Евгеньевич!

Развод и выход на работу

Пятница, 14 декабря. Выпускница новосибирского медуниверситета попыталась избежать отработки в больнице необычным способом – девушка вышла замуж. Её избранником стал пожилой мужчина с инвалидностью. Последнее и должно было освободить молодого врача от трудовых обязанностей. Правда, супруги не жили вместе и даже не общались по телефону, так что следователи легко установили: брак – фиктивный. Теперь находчивой сибирячке предстоит официально расстаться с супругом и всё-таки выйти на работу.

Да будет мост!

Суббота, 15 декабря. Федеральные власти выделили деньги на строительство четвёртого моста через Обь. Какие бы горячие споры ни шли о целесообразности возведения этого объекта, для региона это стало крупным событием. Из центральной казны в Новосибирскую область поступило 400 миллионов рублей.

«У нас вообще огонь!»

Воскресенье, 16 декабря. Новосибирские пожарные всё чаще стали жаловаться на ложные вызовы. Согласно статистике, больше всего таких звонков поступает из областного центра. За год диспетчерам поступила почти тысяча «напрасных» сообщений. «Юмористов» не останавливают даже штрафы. Что кроется за столь беспечным поведением сибиряков, сотрудники МЧС сказать не могут. Остаётся надеяться, что в предстоящие новогодние праздники, когда риск ЧП особенно высок, любители странно пошутить не отвлекут спасателей от работы.

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Толстовка для дедушки и «снежный» роман мэра – Итоги недели Сиб.фм

вчера 19:22 Общество 0 Коммент.

Угрожавшую кассирше девушку поймали новосибирцы в пивной

вчера 14:06 Хроника 0 Коммент.

Пенсионер погиб под колёсами «Лады» в Новосибирской области

вчера 12:06 Хроника 0 Коммент.

Водитель пожарной машины попал в ДТП в Новосибирске и рискует потерять работу

вчера 10:30 Общество 0 Коммент.

Новосибирские пожарные пожаловались на частые ложные вызовы

вчера 09:25 Общество 0 Коммент.

Общественники забили тревогу из-за вырубки сельских лесов под Новосибирском

15.12.2018 Общество 0 Коммент.

400 миллионов рублей получит проект четвёртого моста в Новосибирске

15.12.2018 Общество 0 Коммент.

Новосибирские школьники сразились в битве роботов

15.12.2018 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области идёт масштабная подготовка к Новому году и Рождеству

15.12.2018 Общество 0 Коммент.

Салют и горка на «сцене»: стало известно расписание новогодних событий в Новосибирске

14.12.2018 Общество 0 Коммент.

Сбербанк присоединился к проекту по биометрической идентификации клиентов

14.12.2018 Общество 0 Коммент.

Пять опасных башенных кранов угрожали жизни строителей в НСО

14.12.2018 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцам предложили исполнить новогодние мечты ребятишек из детдомов

14.12.2018 Общество 0 Коммент.

Водитель рейсового автобуса «Новосибирск – Кемерово» оказался зажат в кабине

14.12.2018 Хроника 0 Коммент.

Снегопад вновь сковал новосибирские дороги пробками

14.12.2018 Авто 0 Коммент.

«Ретро FM» снова дарит путёвки в загородный отель

14.12.2018 Общество 0 Коммент.

Невесту для «кошачьего медведя» привезли в Новосибирский зоопарк

14.12.2018 Общество 0 Коммент.

Сибирские полицейские закрыли фабрику по производству контрафактного алкоголя

14.12.2018 Хроника 0 Коммент.

«Витёк, катись сам»: тракторист устроил погром на ледовом стадионе Чановского района

14.12.2018 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
07.11.2018

Кудрявые великаны в панике залетели в Сибирь

Сразу в ...

Читать далее
Image
06.11.2018

Мойте руки и к столу: новосибирцев стали кормить во время спектаклей

Зрителей на ужин ждут сваренные картофель, свёкла, яйца, морковь и друг...

Читать далее
Image
31.10.2018

Островок для потерявшихся детей

Пять правил безопасности, котор...

Читать далее
Image
30.10.2018

Между «Тремя поросятами» и Чеховым

Какое театральное будущее ...

Читать далее
Image
08.10.2018

Сталин неприкаянный

К чему приведёт общественное обсуждение установки ска...

Читать далее
Image
28.09.2018

Время важных решений

Насколько подорожает проезд и сохранят ли льготы для...

Читать далее

Новости по теме

Популярное

Image

Две машины не пускали в больницу скорую с пациентом в Новосибирск...

Image

С щенком и продуктами прилетел к Агафье Лыковой кузбасский губерн...

Image

За «кровавый Хеллоуин» в новосибирской семье подростки отправятся...

Image

«Автомобили уничтожило»: в жутком ДТП в Новосибирской области пог...

Image

#Безсоли: в помощь бийскому деду-мему выпустили тематические прин...

Image

Маметкинский Хатико покинул остановку и обрёл новый дом

Image

Ушедшему в отставку министру промышленности НСО нашли замену

Image

Бабушка попыталась задушить обидчика внука в барнаульской школе

Image

Тарифы на тепло поднимутся дважды в Новосибирской области

Image

Омичи взбунтовались против вторжения китайских гастарбайтеров

Image

Водитель рейсового автобуса «Новосибирск – Кемерово» оказался заж...

Image

Столб дыма над «Сибирским моллом» напугал новосибирцев

Image

Сибирячка не хотела отрабатывать в больнице и вышла замуж за инва...