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Угрожавшую кассирше девушку поймали новосибирцы в пивной

Рубрика: проиcшествия

16.12.2018 14:06

фото с сайта pixabay.com

Сибирячка напала на пивной магазин с ножом – местные жители поймали злоумышленницу и передали полиции.

27-летнюю жительницу Новосибирска задержали в пивном магазине на улице Виктора Уса в субботу, 15 декабря, в 21:25. Угрожая ножом, девушка забрала из кассы 11900 рублей.

Как сообщают в ГУ МВД по Новосибирской области, убежать в места преступления ей помешали местные жители – они задержали налётчицу и вызвали полицейских. Те отвезли её в дежурную часть, где изъяли у неё холодное оружие и похищенные деньги.

«В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Разбой с применением предмета, используемого в качестве оружия». Санкция уголовной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом до миллиона рублей», — рассказали в ГУ МВД по региону.

Отмечается, что ранее девушка судима не была.

Напомним, в октябре в Новосибирске задержали «цветочного» грабителя из Томска.

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14.12.2018 Общество 0 Коммент.

Пять опасных башенных кранов угрожали жизни строителей в НСО

14.12.2018 Хроника 0 Коммент.

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14.12.2018 Общество 0 Коммент.

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14.12.2018 Общество 0 Коммент.

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14.12.2018 Хроника 0 Коммент.

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