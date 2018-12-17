Бывшего вице-губернатора не пускают в директора

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Объединённый Учёный совет по гуманитарным наукам СО РАН не рекомендовал кандидатуру бывшего вице-губернатора, доктора исторических наук Виктора Козодоя на должность директора института истории СО РАН.

На состоявшемся сегодня заседании Учёного совета в поддержку Виктора Козодоя, который с 24 января 2018 года является и.о. директора института истории, было подано два голоса из восьми.

«Количество голосов против из 10, было предсказано до голоса! Так что всё предсказуемо!», — отметил на своей странице в Фейсбуке сам Виктор Козодой,.

Ранее он писал о том, что у его оппонентов главная задача состоит в том, чтобы «при помощи «академического фильтра» всеми силами не допустить моего «согласования» и тем самым не допустить мою кандидатуру к общему собранию».

Большинство голосов на заседании получили кандидат исторических наук, старший научный сотрудник сектора аграрной истории Вадим Рынков – девять, и директор Гуманитарного института НГУ, доктор исторических наук Андрей Зуев – восемь. Интересно, что при голосовании в учёном совете института истории в первом туре был поддержан только и.о. директора Виктор Козодой, остальные кандидаты не набрали необходимого количества голосов. А поскольку по правилам требуется выдвижение как минимум двух кандидатов, был проведен второй тур голосования, по итогам которого появились ещё три кандидатуры.

Процедура избрания директора института носит весьма сложный характер. Выбирает его в конечном счёте коллектив, но до этого предстоит провести целый ряд процедур. Эксперты говорят о том, что отсутствие рекомендации от Учёного совета не помешает Виктору Козодою участвовать в дальнейшей борьбе.

Напомним, в сентябре Виктора Козодоя вызвали в полицию в качестве подозреваемого.