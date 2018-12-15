Каток с диджеями и мастер-классами заработает в центре Новосибирска

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В новосибирском Центральном парке откроется большой каток, где будут проходить развлекательные мероприятия – он проработает до весны.

Открытие главного городского катка площадью 4 000 квадратных метров пройдёт в Центральном парке во вторник, 18 декабря.

Как сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска, увеличить площадь катка позволило то, что его перенесли с площади Ленина в Центральный парк – здесь он работает уже второй год. Кроме того, ледовая площадка в этом месте останется до конца зимы.

«Ежедневно здесь будут проходить различные мероприятия, как развлекательные, так и спортивные. Совместно с радиостанцией "Европа плюс" с 18 до 20 часов запланированы вечерние программы с популярными диджеями Сибири. Состоятся показательные выступления профессиональных спортсменов и мастер-классы по катанию на коньках», — рассказали в пресс-центре муниципалитета.

Кроме того, для посетителей организованы пункты обогрева и прокат коньков. Со своими коньками можно прийти бесплатно.

Церемония открытия главного городского катка начнётся в 18:30.

Напомним, в начале декабря на Набережной открылись другой каток и лыжня.