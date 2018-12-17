Морозы вернутся в потеплевший Новосибирск

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После затяжной волны тепла новосибирцам предстоит вновь окунуться в привычные холода.

Тёплое начало недели и холодный четверг ожидают новосибирцев, рассказали синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра. Уже в среду ветер начнёт усиливаться, а затем город вновь погрузится в череду суровых морозов.

«Под влиянием северо-западных атмосферных фронтов вероятны снегопады разной интенсивности и порывистый ветер, особенно 19 и 20 декабря. Порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. При этом температурный фон в ближайшие двое суток ожидается повышенный», – рассказал Сиб.фм пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

Во вторник, 18 декабря, и в среду, 19 декабря, ночная температура составит -10…-17 градусов, при прояснении до -25 градусов. Днём 18 декабря будет -5…-10 градусов, 19 декабря – -9…-14 градусов.

В четверг, 20 декабря, ожидается прохождение холодного фронта. Ночью похолодает до -22…-28 градусов, днём – до -17…-22 градусов с понижением температуры в течение дня.

Напомним, очередная волна морозов стала стихать в Новосибирске 6 декабря.