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Мёртвого сибиряка-военнослужащего нашли в лесу на Сахалине

Рубрика: проиcшествия

17.12.2018 15:55

ФОТО С САЙТА С SEVASTOPOL.GOV.RU

На Сахалине нашли мёртвым контрактника из Забайкальского края: обстоятельства смерти пока уточняются. 

Молодой человек из Забайкальского края прибыл на остров Сахалин для контрактной службы, но в результате был найден мёртвым в лесу Корсаковского района.

«16 декабря в дежурную часть поступило сообщение о найденном солдате. Тело направили в морг», – рассказали в районном отделе регионального следственного управления.

При нём был найден военный билет. Личность погибшего не разглашается. Известно только, что военнослужащему было 19 лет. Он снимал квартиру в селе Третья Падь, а службу проходил в воинской части в селе Дачное, где находится воинская часть. Информация получена от источника РИА «Сахалин-Курилы».

Напомним, 21 января при пожаре на учениях в Алтайском крае погиб солдат-срочник.

 

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