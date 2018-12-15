Мёртвого сибиряка-военнослужащего нашли в лесу на Сахалине

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Мёртвого сибиряка-военнослужащего нашли в лесу на СахалинеРубрика: проиcшествия
17.12.2018 15:55
ФОТО С САЙТА С SEVASTOPOL.GOV.RU
На Сахалине нашли мёртвым контрактника из Забайкальского края: обстоятельства смерти пока уточняются.
Молодой человек из Забайкальского края прибыл на остров Сахалин для контрактной службы, но в результате был найден мёртвым в лесу Корсаковского района.
«16 декабря в дежурную часть поступило сообщение о найденном солдате. Тело направили в морг», – рассказали в районном отделе регионального следственного управления.
При нём был найден военный билет. Личность погибшего не разглашается. Известно только, что военнослужащему было 19 лет. Он снимал квартиру в селе Третья Падь, а службу проходил в воинской части в селе Дачное, где находится воинская часть. Информация получена от источника РИА «Сахалин-Курилы».
Напомним, 21 января при пожаре на учениях в Алтайском крае погиб солдат-срочник.
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