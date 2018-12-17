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«Неудачное» окрашивание сибирячки оказалось лучше её ожиданий

Рубрика: woman

17.12.2018 17:25

фото с сайта flamp.ru

Жительница Новосибирска расстроилась, когда парикмахер покрасил её волосы совсем в другой цвет; однако пользователи интернета считают, что так получилось даже лучше.

О неудачном походе в новосибирский салон девушка рассказала на «Флампе» под именем «katya_0917». 5 декабря она пришла за стрижкой и новым цветом волос в NABS на улице Орджоникидзе. Для того чтобы достичь желанного результата, Катя показала мастеру фото.

«Спустя 6 часов получила результат, совсем не такой, какой ожидала. Досадно! Что мастер не предупредила, что результат, возможно, будет совершенно другим», — написала в отзыве девушка.

В ответ представители салона написали, что окрашивание как на фото её желаемого результата делал другой мастер. Да и повторить образ точь в точь почти невозможно. Также с девушкой решили связаться отдельно.

Однако в комментариях не все пользователи согласились с негодованием девушки – ведь в итоге новый цвет волос прекрасно выглядит:

«Да уж, цвет совершенно другой. Но, кстати, очень красивый!»;

«Автор, а по мне прям супер получилось. Цвет обалденный».

Напомним, в октябре творческий кризис парикмахера довёл сибирячку до слёз; к счастью, другой мастер исправил ситуацию, и теперь она лишь успевает ловить комплименты.

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Предложить новость

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сегодня 17:18 Общество 0 Коммент.

Сибирячка пыталась продать за границу детали для вооружения

сегодня 16:18 Хроника 0 Коммент.

Мёртвого сибиряка-военнослужащего нашли в лесу на Сахалине

сегодня 15:55 Хроника 0 Коммент.

Каток с диджеями и мастер-классами заработает в центре Новосибирска

сегодня 13:20 Общество 0 Коммент.

Оружие сирийских террористов покажут сибирякам на выставке

сегодня 12:59 Общество 0 Коммент.

Долгожданную детскую горку посыпали песком в Омске

сегодня 12:16 Общество 0 Коммент.

Прихожанка новосибирского храма на «Мерседесе» стала жертвой грабителей

сегодня 12:01 Хроника 0 Коммент.

Ночной пожар настиг Бердскую центральную городскую больницу

сегодня 10:59 Хроника 0 Коммент.

Самого молодого депутата Заксобрания выдвигают в мэры Новосибирска

сегодня 10:32 Политика 0 Коммент.

Гадания и богатый стол: 5 главных сходств Нового года в Сибири и Ирландии

сегодня 10:19 Афиша 0 Коммент.

Получи путевку в Шерегеш от Европы Плюс

сегодня 09:03 Общество 0 Коммент.

Новосибирец с психическим расстройством победил в «Битве экстрасенсов»

сегодня 08:25 Общество 0 Коммент.

Как бесплатно сходить в аквапарк: лайфхак для новосибирцев

сегодня 08:03 Общество 0 Коммент.

Истории спортсменов-героев двора украсили поезд новосибирского метро

сегодня 07:31 Общество 0 Коммент.

Толстовка для дедушки и «снежный» роман мэра – Итоги недели Сиб.фм

вчера 19:22 Общество 0 Коммент.

Угрожавшую кассирше девушку поймали новосибирцы в пивной

вчера 14:06 Хроника 0 Коммент.

Пенсионер погиб под колёсами «Лады» в Новосибирской области

вчера 12:06 Хроника 0 Коммент.

Водитель пожарной машины попал в ДТП в Новосибирске и рискует потерять работу

вчера 10:30 Общество 0 Коммент.

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вчера 09:25 Общество 0 Коммент.

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