«Неудачное» окрашивание сибирячки оказалось лучше её ожиданий

фото с сайта flamp.ru

Жительница Новосибирска расстроилась, когда парикмахер покрасил её волосы совсем в другой цвет; однако пользователи интернета считают, что так получилось даже лучше.

О неудачном походе в новосибирский салон девушка рассказала на «Флампе» под именем «katya_0917». 5 декабря она пришла за стрижкой и новым цветом волос в NABS на улице Орджоникидзе. Для того чтобы достичь желанного результата, Катя показала мастеру фото.

«Спустя 6 часов получила результат, совсем не такой, какой ожидала. Досадно! Что мастер не предупредила, что результат, возможно, будет совершенно другим», — написала в отзыве девушка.

В ответ представители салона написали, что окрашивание как на фото её желаемого результата делал другой мастер. Да и повторить образ точь в точь почти невозможно. Также с девушкой решили связаться отдельно.

Однако в комментариях не все пользователи согласились с негодованием девушки – ведь в итоге новый цвет волос прекрасно выглядит:

«Да уж, цвет совершенно другой. Но, кстати, очень красивый!»;

«Автор, а по мне прям супер получилось. Цвет обалденный».

Напомним, в октябре творческий кризис парикмахера довёл сибирячку до слёз; к счастью, другой мастер исправил ситуацию, и теперь она лишь успевает ловить комплименты.