Ночной пожар настиг Бердскую центральную городскую больницу

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Ночной пожар настиг Бердскую центральную городскую больницуРубрика: проиcшествия
17.12.2018 10:59
фото с сайта pixabay.com
В бердском медучреждении загорелись вещи и линолеум на третьем этаже – при пожаре никто не пострадал.
Инцидент произошёл вчера, 16 декабря, в 23:16 на третьем этаже Бердской центральной городской больницы по адресу улица Попова, 10/2. Как сообщили Сиб.фм в пресс-службе МЧС по Новосибирской области, участок возгорания был небольшим и его ликвидировали ещё до приезда пожарных.
«На тушение привлекалось четыре единицы техники и 13 человек личного состава», – отметили в министерстве.
Информации о пострадавших нет. Причины возгорания на данный момент неизвестны.
Напомним, 30 августа произошло возгорание в новосибирской областной больнице – эксперты пришли к выводу, что пожар мог начаться от электрощитка.
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