Ночной пожар настиг Бердскую центральную городскую больницу

фото с сайта pixabay.com

В бердском медучреждении загорелись вещи и линолеум на третьем этаже – при пожаре никто не пострадал.

Инцидент произошёл вчера, 16 декабря, в 23:16 на третьем этаже Бердской центральной городской больницы по адресу улица Попова, 10/2. Как сообщили Сиб.фм в пресс-службе МЧС по Новосибирской области, участок возгорания был небольшим и его ликвидировали ещё до приезда пожарных.

«На тушение привлекалось четыре единицы техники и 13 человек личного состава», – отметили в министерстве.

Информации о пострадавших нет. Причины возгорания на данный момент неизвестны.

Напомним, 30 августа произошло возгорание в новосибирской областной больнице – эксперты пришли к выводу, что пожар мог начаться от электрощитка.