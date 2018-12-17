Новосибирцам предлагают встретить Новый год трезво

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Новосибирцам предлагают встретить Новый год трезвоРубрика: общество
17.12.2018 17:18
фото из группы «Я встречаю Новый год Трезво! 2018» соцсети «ВКонтакте»
Организаторы международной акции предлагают сибирякам не употреблять алкоголь на Новый год, а вместо этого провести время весело и полезно для здоровья.
23 декабря в Первомайском сквере у фонтана проведут акцию в поддержку здорового образа жизни. Суть акции заключается в том, что участники фотографируют самих себя со специальными карточками и участвуют в опросе. Также будет проведён конкурс историй.
В акции можно будет поучаствовать дистанционно, располагая на своей фотографии текст «Я встречаю Новый год трезво!». Можно скачать специальную карточку с официального сайта движения. В любом случае, фотографию стоит дополнить такими хэштегами как: #ЯвстречаюНовыйГодТрезво или #ТрезвыйНовыйГод.
Напомним, в ноябре новосибирцы попали в рейтинг трезвости.
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