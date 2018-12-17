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Новосибирцам предлагают встретить Новый год трезво

Рубрика: общество

17.12.2018 17:18

фото из группы «Я встречаю Новый год Трезво! 2018» соцсети «ВКонтакте»

Организаторы международной акции предлагают сибирякам не употреблять алкоголь на Новый год, а вместо этого провести время весело и полезно для здоровья.

23 декабря в Первомайском сквере у фонтана проведут акцию в поддержку здорового образа жизни. Суть акции заключается в том, что участники фотографируют самих себя со специальными карточками и участвуют в опросе. Также будет проведён конкурс историй.

В акции можно будет поучаствовать дистанционно, располагая на своей фотографии текст «Я встречаю Новый год трезво!». Можно скачать специальную карточку с официального сайта движения. В любом случае, фотографию стоит дополнить такими хэштегами как: #ЯвстречаюНовыйГодТрезво или #ТрезвыйНовыйГод.

Напомним, в ноябре новосибирцы попали в рейтинг трезвости.

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Лента новостей

Предложить новость

Новосибирцам предлагают встретить Новый год трезво

сегодня 17:18 Общество 0 Коммент.

Сибирячка пыталась продать за границу детали для вооружения

сегодня 16:18 Хроника 0 Коммент.

Мёртвого сибиряка-военнослужащего нашли в лесу на Сахалине

сегодня 15:55 Хроника 0 Коммент.

Каток с диджеями и мастер-классами заработает в центре Новосибирска

сегодня 13:20 Общество 0 Коммент.

Оружие сирийских террористов покажут сибирякам на выставке

сегодня 12:59 Общество 0 Коммент.

Долгожданную детскую горку посыпали песком в Омске

сегодня 12:16 Общество 0 Коммент.

Прихожанка новосибирского храма на «Мерседесе» стала жертвой грабителей

сегодня 12:01 Хроника 0 Коммент.

Ночной пожар настиг Бердскую центральную городскую больницу

сегодня 10:59 Хроника 0 Коммент.

Самого молодого депутата Заксобрания выдвигают в мэры Новосибирска

сегодня 10:32 Политика 0 Коммент.

Гадания и богатый стол: 5 главных сходств Нового года в Сибири и Ирландии

сегодня 10:19 Афиша 0 Коммент.

Получи путевку в Шерегеш от Европы Плюс

сегодня 09:03 Общество 0 Коммент.

Новосибирец с психическим расстройством победил в «Битве экстрасенсов»

сегодня 08:25 Общество 0 Коммент.

Как бесплатно сходить в аквапарк: лайфхак для новосибирцев

сегодня 08:03 Общество 0 Коммент.

Истории спортсменов-героев двора украсили поезд новосибирского метро

сегодня 07:31 Общество 0 Коммент.

Толстовка для дедушки и «снежный» роман мэра – Итоги недели Сиб.фм

вчера 19:22 Общество 0 Коммент.

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вчера 14:06 Хроника 0 Коммент.

Пенсионер погиб под колёсами «Лады» в Новосибирской области

вчера 12:06 Хроника 0 Коммент.

Водитель пожарной машины попал в ДТП в Новосибирске и рискует потерять работу

вчера 10:30 Общество 0 Коммент.

Новосибирские пожарные пожаловались на частые ложные вызовы

вчера 09:25 Общество 0 Коммент.

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