Новосибирцам предлагают встретить Новый год трезво

фото из группы «Я встречаю Новый год Трезво! 2018» соцсети «ВКонтакте»

Организаторы международной акции предлагают сибирякам не употреблять алкоголь на Новый год, а вместо этого провести время весело и полезно для здоровья.

23 декабря в Первомайском сквере у фонтана проведут акцию в поддержку здорового образа жизни. Суть акции заключается в том, что участники фотографируют самих себя со специальными карточками и участвуют в опросе. Также будет проведён конкурс историй.

В акции можно будет поучаствовать дистанционно, располагая на своей фотографии текст «Я встречаю Новый год трезво!». Можно скачать специальную карточку с официального сайта движения. В любом случае, фотографию стоит дополнить такими хэштегами как: #ЯвстречаюНовыйГодТрезво или #ТрезвыйНовыйГод.

Напомним, в ноябре новосибирцы попали в рейтинг трезвости.