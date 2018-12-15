Лента новостейПредложить новость
Обвиняемый в рабовладении «авторитет» сбежал из новосибирской психбольницы
Каток с диджеями и мастер-классами заработает в центре Новосибирска
Гадания и богатый стол: 5 главных сходств Нового года в Сибири и Ирландии
Новосибирец с психическим расстройством победил в «Битве экстрасенсов»
Истории спортсменов-героев двора украсили поезд новосибирского метро
Водитель пожарной машины попал в ДТП в Новосибирске и рискует потерять работу
Обвиняемый в рабовладении «авторитет» сбежал из новосибирской психбольницыРубрика: проиcшествия
17.12.2018 14:08
фото пресс-службы ГУ МВД по НСО
Известного в уголовном мире преступника ищут в Новосибирске – мужчина сбежал из медучреждения, куда его направил суд.
Полиция разыскивает 63-летнего Виктора Мошкова, сбежавшего из психиатрической больницы в Кировском районе 17 декабря. В марте мужчину отправили на принудительное лечение по решению суда.
«Приметы: на вид 63 года, рост 174 сантиметра, худощавого телосложения, лысый. Одежда: светлая куртка с капюшоном, светлые штаны, чёрная футболка, чёрные ботинки. Всех, кому что-либо известно о местонахождении подозреваемого, просим сообщить в полицию», – сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.
По информации «Коммерсанта», сбежавший – известный в преступных кругах уголовный авторитет по кличке Мошок. Отмечается, что список инкриминируемых ему правонарушений весьма внушителен, в их числе – убийства и рабовладение.
Как сообщают источники издания, мужчина покинул палату через окно. Предполагается, что его ждали сообщники, которые и подпилили решётку.
Напомним, в августе новосибирский педофил вернулся в психиатрическую больницу после побега.
Комментарии
Лента новостей
Обвиняемый в рабовладении «авторитет» сбежал из новосибирской психбольницы
Каток с диджеями и мастер-классами заработает в центре Новосибирска
Гадания и богатый стол: 5 главных сходств Нового года в Сибири и Ирландии
Новосибирец с психическим расстройством победил в «Битве экстрасенсов»
Истории спортсменов-героев двора украсили поезд новосибирского метро
Водитель пожарной машины попал в ДТП в Новосибирске и рискует потерять работу
Статьи по теме
Закрытое лечение
Как прорваться к больному через наглухо запертые двери реан...
Новости по теме
Популярное