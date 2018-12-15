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Обвиняемый в рабовладении «авторитет» сбежал из новосибирской психбольницы

Рубрика: проиcшествия

17.12.2018 14:08

фото пресс-службы ГУ МВД по НСО

Известного в уголовном мире преступника ищут в Новосибирске – мужчина сбежал из медучреждения, куда его направил суд.

Полиция разыскивает 63-летнего Виктора Мошкова, сбежавшего из психиатрической больницы в Кировском районе 17 декабря. В марте мужчину отправили на принудительное лечение по решению суда.

«Приметы: на вид 63 года, рост 174 сантиметра, худощавого телосложения, лысый. Одежда: светлая куртка с капюшоном, светлые штаны, чёрная футболка, чёрные ботинки. Всех, кому что-либо известно о местонахождении подозреваемого, просим сообщить в полицию», – сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

По информации «Коммерсанта», сбежавший – известный в преступных кругах уголовный авторитет по кличке Мошок. Отмечается, что список инкриминируемых ему правонарушений весьма внушителен, в их числе – убийства и рабовладение.

Как сообщают источники издания, мужчина покинул палату через окно. Предполагается, что его ждали сообщники, которые и подпилили решётку.

Напомним, в августе новосибирский педофил вернулся в психиатрическую больницу после побега.

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