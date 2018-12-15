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Долгожданную детскую горку посыпали песком в Омске

Рубрика: общество

17.12.2018 12:16

ФОТО vk.com/omsk_live

Местные жители много лет ждали, когда в Омске в одном районе сделают снежную горку; однако счастье детей длилось недолго.

О происшествии сообщила одна из жительниц района, которая обвинила администрацию округа в столь нелепом проступке. Горка находится у ТК «Мир» на улице Воровского.

«Сделали доброе дело: построили детям горку возле ТК «Мир» в Порт-Артуре, песком засыпали, чтоб не скользко было... Позорище Ленинской администрации! Эту горку нам сделали впервые за очень много лет! Обидно, что только для вида...» — сообщила жительница.

Администрация Ленинского округа действительно построила эту горку из снежных блоков и залила водой, сообщает РИА «Омск-информ». Об этом заявил глава администрации Ленинского округа Омска Дмитрий Зярко, но он при этом добавил, что не знает, кто и зачем засыпал горку песком. По мнению комментаторов в соцсетях, песок вполне могли нанести сами дети, но об этом история умалчивает.  

Напомним, в декабре стало известно расписание новогодних событий в Новосибирске.

 

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