Долгожданную детскую горку посыпали песком в Омске

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Долгожданную детскую горку посыпали песком в ОмскеРубрика: общество
17.12.2018 12:16
ФОТО vk.com/omsk_live
Местные жители много лет ждали, когда в Омске в одном районе сделают снежную горку; однако счастье детей длилось недолго.
О происшествии сообщила одна из жительниц района, которая обвинила администрацию округа в столь нелепом проступке. Горка находится у ТК «Мир» на улице Воровского.
«Сделали доброе дело: построили детям горку возле ТК «Мир» в Порт-Артуре, песком засыпали, чтоб не скользко было... Позорище Ленинской администрации! Эту горку нам сделали впервые за очень много лет! Обидно, что только для вида...» — сообщила жительница.
Администрация Ленинского округа действительно построила эту горку из снежных блоков и залила водой, сообщает РИА «Омск-информ». Об этом заявил глава администрации Ленинского округа Омска Дмитрий Зярко, но он при этом добавил, что не знает, кто и зачем засыпал горку песком. По мнению комментаторов в соцсетях, песок вполне могли нанести сами дети, но об этом история умалчивает.
Напомним, в декабре стало известно расписание новогодних событий в Новосибирске.
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