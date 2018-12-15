Прихожанка новосибирского храма на «Мерседесе» стала жертвой грабителей

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Прихожанка новосибирского храма на «Мерседесе» стала жертвой грабителейРубрика: проиcшествия
17.12.2018 12:01
фото с сайта pixabay.com
Пока жительница Новосибирска находилась в храме, злоумышленники похитили сумку из её иномарки и застряли в сугробе.
На минувших выходных, 15 декабря, прихожанка Храма Всех Святых в земле русской просиявших на улице Терешковой лишилась собственной сумки.
Троица преступников разбила окно в её «Мерседесе», вытащила сумку и попыталась уехать на «Тойоте». Однако автомобиль преступников увяз в сугробе – мужчины принялись выталкивать машину из снежной ловушки. К этому времени на место прибыли сотрудники полиции.
При виде правоохранителей злоумышленники обратились в бегство, бросив авто. Двоих после недолгой погони схватили полицейские. Третьему преступнику удалось скрыться в лесном массиве.
Как сообщил Сиб.фм дежурный пресс-службы МВД, в настоящий момент сбежавший пойман. Подозреваемые находятся под стражей, мера пресечения ещё не установлена. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Напомним, в ноябре в Новосибирске женщина угнала коляску стоимостью в три тысячи рублей, однако её быстро настигло правосудие.
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