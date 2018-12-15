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Прихожанка новосибирского храма на «Мерседесе» стала жертвой грабителей

Рубрика: проиcшествия

17.12.2018 12:01

фото с сайта pixabay.com

Пока жительница Новосибирска находилась в храме, злоумышленники похитили сумку из её иномарки и застряли в сугробе.

На минувших выходных, 15 декабря, прихожанка Храма Всех Святых в земле русской просиявших на улице Терешковой лишилась собственной сумки.

Троица преступников разбила окно в её «Мерседесе», вытащила сумку и попыталась уехать на «Тойоте». Однако автомобиль преступников увяз в сугробе – мужчины принялись выталкивать машину из снежной ловушки. К этому времени на место прибыли сотрудники полиции.

При виде правоохранителей злоумышленники обратились в бегство, бросив авто. Двоих после недолгой погони схватили полицейские. Третьему преступнику удалось скрыться в лесном массиве.

Как сообщил Сиб.фм дежурный пресс-службы МВД, в настоящий момент сбежавший пойман. Подозреваемые находятся под стражей, мера пресечения ещё не установлена. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Напомним, в ноябре в Новосибирске женщина угнала коляску стоимостью в три тысячи рублей, однако её быстро настигло правосудие.

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В Новосибирской области идёт масштабная подготовка к Новому году и Рождеству

15.12.2018 Общество 0 Коммент.

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14.12.2018 Общество 0 Коммент.

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