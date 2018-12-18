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Продавца новогодних ёлок заставили заплатить детям 100 тысяч рублей

Рубрика: общество

18.12.2018 07:31

фото с сайта pixabay.com

Новосибирец заплатил алименты, чтобы продать новогодние ёлки – мужчине пригрозили арестом товара.

Судебные приставы заставили должника по алиментам заплатить 100 тысяч рублей, пригрозив арестом срубленных ёлок, которые лежали во дворе его дома. Мужчина собирался продать деревья на ёлочном базаре.

Инцидент произошёл в рамках рейда во взысканию алиментов 14 декабря, сообщили в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

«Перспектива ареста "зелёных красавиц" подтолкнула нерадивого отца вспомнить про своих детей и сделать им неожиданный, но такой долгожданный новогодний подарок в размере долга по алиментам», – рассказали в ведомстве.

В ходе рейда также было составлено 133 акта о наложении ареста и 30 административных протоколов. Кроме того, судебные приставы заставили должников заплатить в пользу детей более 400 тысяч рублей.

Приставы отмечают, что сейчас в Новосибирской области порядка 18 тысяч должников по алиментам, из которых лишь незначительная часть добровольно делает необходимые выплаты.

Напомним, в октябре приставы и алименты воссоединили враждующих супругов в Новосибирской области.

Теги: приставы долги ёлка

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Лента новостей

Предложить новость

Новосибирский суд арестовал основателя САХО

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Впервые новосибирский ячмень экспортировали в Корею

сегодня 10:47 Экономика 0 Коммент.

Третьяк хочет оставить финал МЧМ по хоккею за Новосибирском

сегодня 09:58 Общество 0 Коммент.

Опрос: как новосибирцы оценивают главные городские события 2018 года

сегодня 09:00 Политика 0 Коммент.

Почти половина новосибирцев обращает внимание при знакомстве сначала на одежду

сегодня 08:27 Общество 0 Коммент.

Сказочное шоу с участием магов пройдёт в новосибирском дельфинарии

сегодня 08:01 Общество 0 Коммент.

Продавца новогодних ёлок заставили заплатить детям 100 тысяч рублей

сегодня 07:31 Общество 0 Коммент.

Новосибирцам предлагают встретить Новый год трезво

вчера 17:18 Общество 0 Коммент.

Сибирячка пыталась продать за границу детали для вооружения

вчера 16:18 Хроника 0 Коммент.

Мёртвого сибиряка-военнослужащего нашли в лесу на Сахалине

вчера 15:55 Хроника 0 Коммент.

Самый большой борец России решил «перезагрузиться» в водах Байкала

вчера 14:35 Общество 0 Коммент.

Обвиняемый в рабовладении «авторитет» сбежал из новосибирской психбольницы

вчера 14:08 Хроника 0 Коммент.

Каток с диджеями и мастер-классами заработает в центре Новосибирска

вчера 13:20 Общество 0 Коммент.

Оружие сирийских террористов покажут сибирякам на выставке

вчера 12:59 Общество 0 Коммент.

Долгожданную детскую горку посыпали песком в Омске

вчера 12:16 Общество 0 Коммент.

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вчера 12:01 Хроника 0 Коммент.

Ночной пожар настиг Бердскую центральную городскую больницу

вчера 10:59 Хроника 0 Коммент.

Самого молодого депутата Заксобрания выдвигают в мэры Новосибирска

вчера 10:32 Политика 0 Коммент.

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вчера 10:19 Афиша 0 Коммент.

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