Продавца новогодних ёлок заставили заплатить детям 100 тысяч рублей

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Новосибирец заплатил алименты, чтобы продать новогодние ёлки – мужчине пригрозили арестом товара.

Судебные приставы заставили должника по алиментам заплатить 100 тысяч рублей, пригрозив арестом срубленных ёлок, которые лежали во дворе его дома. Мужчина собирался продать деревья на ёлочном базаре.

Инцидент произошёл в рамках рейда во взысканию алиментов 14 декабря, сообщили в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

«Перспектива ареста "зелёных красавиц" подтолкнула нерадивого отца вспомнить про своих детей и сделать им неожиданный, но такой долгожданный новогодний подарок в размере долга по алиментам», – рассказали в ведомстве.

В ходе рейда также было составлено 133 акта о наложении ареста и 30 административных протоколов. Кроме того, судебные приставы заставили должников заплатить в пользу детей более 400 тысяч рублей.

Приставы отмечают, что сейчас в Новосибирской области порядка 18 тысяч должников по алиментам, из которых лишь незначительная часть добровольно делает необходимые выплаты.

Напомним, в октябре приставы и алименты воссоединили враждующих супругов в Новосибирской области.