Самого молодого депутата Заксобрания выдвигают в мэры Новосибирска

фото с сайта Законодательного собрания НСО

Представители ЛДПР предложили Жириновскому выдвинуть в мэры депутата новосибирского Заксобрания Дарью Украинцеву.

Новосибирская фракция ЛДПР собирается выдвигать в кандидаты на выборах мэра Новосибирска Дарью Украинцеву. Об этом сама депутат написала в соцсети «ВКонтакте».

Дарья Украинцева рассказала, что о её выдвижении ей сообщили однопартийцы, вручив копию соответствующего письма на имя лидера партии Владимира Жириновского.

«Мне очень приятно осознавать, что моя работа в Законодательном Собрании высоко оценена коллегами, и мы вместе готовы к новым победам на благо новосибирцев!» — написала Дарья Украинцева на своей странице.

Политик также отметила, что её выдвижение поддержали депутаты городских и районных советов.

27-летняя Дарья Украинцева – самый молодой депутат Законодательного Собрания Новосибирской области от ЛДПР. Состоит в комиссиях по наказам избирателей и по наградам. Закончила Кемеровский государственный университет по специальности «социальная психология».

Выборы мэра Новосибирска пройдут в 2019 году.

Напомним, согласно исследованию, которое портал N1.RU провёл в октябре, годовой доход Дарьи Украинцевой составляет 125 тысяч рублей в год.