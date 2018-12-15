Самого молодого депутата Заксобрания выдвигают в мэры Новосибирска

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Самого молодого депутата Заксобрания выдвигают в мэры НовосибирскаРубрика: политика
17.12.2018 10:32
фото с сайта Законодательного собрания НСО
Представители ЛДПР предложили Жириновскому выдвинуть в мэры депутата новосибирского Заксобрания Дарью Украинцеву.
Новосибирская фракция ЛДПР собирается выдвигать в кандидаты на выборах мэра Новосибирска Дарью Украинцеву. Об этом сама депутат написала в соцсети «ВКонтакте».
Дарья Украинцева рассказала, что о её выдвижении ей сообщили однопартийцы, вручив копию соответствующего письма на имя лидера партии Владимира Жириновского.
«Мне очень приятно осознавать, что моя работа в Законодательном Собрании высоко оценена коллегами, и мы вместе готовы к новым победам на благо новосибирцев!» — написала Дарья Украинцева на своей странице.
Политик также отметила, что её выдвижение поддержали депутаты городских и районных советов.
27-летняя Дарья Украинцева – самый молодой депутат Законодательного Собрания Новосибирской области от ЛДПР. Состоит в комиссиях по наказам избирателей и по наградам. Закончила Кемеровский государственный университет по специальности «социальная психология».
Выборы мэра Новосибирска пройдут в 2019 году.
Напомним, согласно исследованию, которое портал N1.RU провёл в октябре, годовой доход Дарьи Украинцевой составляет 125 тысяч рублей в год.
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