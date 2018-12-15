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Самый большой борец России решил «перезагрузиться» в водах Байкала

Рубрика: общество

17.12.2018 14:35

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Бывший российский профессиональный борец сумо Анатолий Михаханов пройдёт курс лечебного голодания на берегу Байкала.

Весьма крупный соотечественник-спортсмен Анатолий Михаханов, известный в Японии и России как бывший профессиональный борец сумо, решился на прохождение курса лечебного голодания в центре восточной медицины на берегу Байкала. Максимальный вес борца в этом году составлял 293 килограмма.

«Я решил пройти курс разгрузочно-диетической терапии в Байкальской академии лечебного голодания ... Зачем? Решил перезагрузиться, и моя цель – 250 килограммов. Находясь в Японии, слышал об открытии, сделанном Ёсинори Осуми, который на генетическом уровне доказал эффективность лечебного голодания, за что в 2016 году получил Нобелевскую премию... Чувствую себя на четвёртый день перезагрузки на воде хорошо», — сообщил он на своей странице в Instagram.

Впервые Япония оценила комплекцию Анатолия Михаханова в 2000 году. За 9 лет своей спортивной карьеры борец стал не только очень популярен, но и значительно набрал в весе, что сделало его самым крупный борцом сумо за всю историю спорта.  

Напомним, 11 декабря сноубордистка Алёна Заварзина проехала по склону с огнём Зимней универсиады.

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сегодня 15:55 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 14:08 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 10:19 Афиша 0 Коммент.

Получи путевку в Шерегеш от Европы Плюс

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Как бесплатно сходить в аквапарк: лайфхак для новосибирцев

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вчера 09:25 Общество 0 Коммент.

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15.12.2018 Общество 0 Коммент.

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