Сказочное шоу с участием магов пройдёт в новосибирском дельфинарии

фото с сайта центра «Дельфиния»

Волшебное шоу с дельфинами покажут в Новосибирске перед Новым годом – гостям обещают настоящую морскую магию.

Необычное цирковое шоу «Новогодняя магия Дельфиндора» пройдёт в новосибирском центре «Дельфиния» – морские артисты удивят посетителей невероятными номерами, заставив поверить в новогодние чудеса. Премьера представления состоится 20 декабря.

Как обещают организаторы, гостей ожидает самое новогоднее из волшебных и самое волшебное из новогодних действ. Талантливых артистов шоу, которые уже не раз демонстрировали свои умения, по праву можно назвать морскими магами.

Стоимость билетов – от 600 рублей.