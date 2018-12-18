Сказочное шоу с участием магов пройдёт в новосибирском дельфинарии

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Сказочное шоу с участием магов пройдёт в новосибирском дельфинарииРубрика: общество
18.12.2018 08:01
фото с сайта центра «Дельфиния»
Волшебное шоу с дельфинами покажут в Новосибирске перед Новым годом – гостям обещают настоящую морскую магию.
Необычное цирковое шоу «Новогодняя магия Дельфиндора» пройдёт в новосибирском центре «Дельфиния» – морские артисты удивят посетителей невероятными номерами, заставив поверить в новогодние чудеса. Премьера представления состоится 20 декабря.
Как обещают организаторы, гостей ожидает самое новогоднее из волшебных и самое волшебное из новогодних действ. Талантливых артистов шоу, которые уже не раз демонстрировали свои умения, по праву можно назвать морскими магами.
Стоимость билетов – от 600 рублей.
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Опрос: как новосибирцы оценивают главные городские события 2018 года
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