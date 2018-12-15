Оружие сирийских террористов покажут сибирякам на выставке

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В Новосибирске и Бердске в течение трёх дней будет проходить выставка вооружения сирийских боевиков.

Более 40 единиц вооружения, изъятых у террористов во время военных столкновений в Сирии, привезут в Новосибирск военным самолётом из Екатеринбурга.

«В Новосибирске покажут более 40 образцов оружия, изъятого у боевиков в ходе освобождения правительственными войсками при поддержке Вооруженных сил России территории Сирии от террористов», – сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

Среди трофеев есть вооружение производства США, Франции, Израиля, Италии и других стран. Выставка стартует 18 декабря в Доме офицеров Новосибирского гарнизона, 19 декабря в Академгородке во дворце культуры «Звезда», 20 декабря в городе Бердске. Об этом сообщило «ТАСС».

Напомним, 24 октября в Новосибирске прошла выставка «Мифы планеты».