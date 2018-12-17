4 балла
-13
66.62 75.38
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Новосибирцам предлагают встретить Новый год трезво

сегодня 17:18 Общество 0 Коммент.

Сибирячка пыталась продать за границу детали для вооружения

сегодня 16:18 Хроника 0 Коммент.

Мёртвого сибиряка-военнослужащего нашли в лесу на Сахалине

сегодня 15:55 Хроника 0 Коммент.

Каток с диджеями и мастер-классами заработает в центре Новосибирска

сегодня 13:20 Общество 0 Коммент.

Оружие сирийских террористов покажут сибирякам на выставке

сегодня 12:59 Общество 0 Коммент.

Долгожданную детскую горку посыпали песком в Омске

сегодня 12:16 Общество 0 Коммент.

Прихожанка новосибирского храма на «Мерседесе» стала жертвой грабителей

сегодня 12:01 Хроника 0 Коммент.

Ночной пожар настиг Бердскую центральную городскую больницу

сегодня 10:59 Хроника 0 Коммент.

Самого молодого депутата Заксобрания выдвигают в мэры Новосибирска

сегодня 10:32 Политика 0 Коммент.

Гадания и богатый стол: 5 главных сходств Нового года в Сибири и Ирландии

сегодня 10:19 Афиша 0 Коммент.

Получи путевку в Шерегеш от Европы Плюс

сегодня 09:03 Общество 0 Коммент.

Новосибирец с психическим расстройством победил в «Битве экстрасенсов»

сегодня 08:25 Общество 0 Коммент.

Как бесплатно сходить в аквапарк: лайфхак для новосибирцев

сегодня 08:03 Общество 0 Коммент.

Истории спортсменов-героев двора украсили поезд новосибирского метро

сегодня 07:31 Общество 0 Коммент.

Толстовка для дедушки и «снежный» роман мэра – Итоги недели Сиб.фм

вчера 19:22 Общество 0 Коммент.

Угрожавшую кассирше девушку поймали новосибирцы в пивной

вчера 14:06 Хроника 0 Коммент.

Пенсионер погиб под колёсами «Лады» в Новосибирской области

вчера 12:06 Хроника 0 Коммент.

Водитель пожарной машины попал в ДТП в Новосибирске и рискует потерять работу

вчера 10:30 Общество 0 Коммент.

Новосибирские пожарные пожаловались на частые ложные вызовы

вчера 09:25 Общество 0 Коммент.

Сибирячка пыталась продать за границу детали для вооружения

Рубрика: проиcшествия

17.12.2018 16:18

фото предоставлено Сибирской оперативной таможней

Используя услуги сторонней коммерческой организации, жительница Новосибирска попыталась вывезти запрещённый для экспорта товар за границу.

43-летняя жительница Новосибирска попыталась вывезти в страны ближайшего зарубежья электронно-оптические преобразователи, что по закону запрещено без наличия соглашения. Их можно использовать в производстве оборудования для ведения боя. Об этом сообщила Сибирская оперативная таможня.  

Женщина была директором одной из новосибирских фирм и попыталась организовать перемещение товара под прикрытием легальной деятельности – сделать это она хотела через стороннюю компанию. Однако сделка не состоялась в результате работы оперативных служб.

Партии товара были изъяты, а в отношении правонарушительницы завели уголовное дело за незаконный экспорт военного оборудования. Теперь ей грозит до семи лет лишения свободы.  

Напомним, в июле новосибирцы пожаловались на разрастание «азиатского» незаконного рынка на улице Хилокской.

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Новосибирцам предлагают встретить Новый год трезво

сегодня 17:18 Общество 0 Коммент.

Сибирячка пыталась продать за границу детали для вооружения

сегодня 16:18 Хроника 0 Коммент.

Мёртвого сибиряка-военнослужащего нашли в лесу на Сахалине

сегодня 15:55 Хроника 0 Коммент.

Каток с диджеями и мастер-классами заработает в центре Новосибирска

сегодня 13:20 Общество 0 Коммент.

Оружие сирийских террористов покажут сибирякам на выставке

сегодня 12:59 Общество 0 Коммент.

Долгожданную детскую горку посыпали песком в Омске

сегодня 12:16 Общество 0 Коммент.

Прихожанка новосибирского храма на «Мерседесе» стала жертвой грабителей

сегодня 12:01 Хроника 0 Коммент.

Ночной пожар настиг Бердскую центральную городскую больницу

сегодня 10:59 Хроника 0 Коммент.

Самого молодого депутата Заксобрания выдвигают в мэры Новосибирска

сегодня 10:32 Политика 0 Коммент.

Гадания и богатый стол: 5 главных сходств Нового года в Сибири и Ирландии

сегодня 10:19 Афиша 0 Коммент.

Получи путевку в Шерегеш от Европы Плюс

сегодня 09:03 Общество 0 Коммент.

Новосибирец с психическим расстройством победил в «Битве экстрасенсов»

сегодня 08:25 Общество 0 Коммент.

Как бесплатно сходить в аквапарк: лайфхак для новосибирцев

сегодня 08:03 Общество 0 Коммент.

Истории спортсменов-героев двора украсили поезд новосибирского метро

сегодня 07:31 Общество 0 Коммент.

Толстовка для дедушки и «снежный» роман мэра – Итоги недели Сиб.фм

вчера 19:22 Общество 0 Коммент.

Угрожавшую кассирше девушку поймали новосибирцы в пивной

вчера 14:06 Хроника 0 Коммент.

Пенсионер погиб под колёсами «Лады» в Новосибирской области

вчера 12:06 Хроника 0 Коммент.

Водитель пожарной машины попал в ДТП в Новосибирске и рискует потерять работу

вчера 10:30 Общество 0 Коммент.

Новосибирские пожарные пожаловались на частые ложные вызовы

вчера 09:25 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
22.06.2018

Утечка пивных акцизов

Новосибирские общественники объявили войну теневом...

Читать далее
Image
26.09.2017

Сколько стоит умереть

Бесплатные похороны, 2ГИС на кладбище и «серые» аг...

Читать далее
Image
09.06.2014

Сама приплыла

Восемь версий потопа на Алтае, высказанных в прессе и блогах...

Читать далее

Новости по теме

Оружие сирийских террористов покажут сибирякам на выставке сегодня 12:59 Новосибирец сядет в тюрьму за продажу компонентов оружия массового поражения 28.11.2018 Случайный прохожий нашёл гранату на улице в Новосибирске 25.09.2018

Популярное

Image

Две машины не пускали в больницу скорую с пациентом в Новосибирск...

Image

С щенком и продуктами прилетел к Агафье Лыковой кузбасский губерн...

Image

За «кровавый Хеллоуин» в новосибирской семье подростки отправятся...

Image

«Автомобили уничтожило»: в жутком ДТП в Новосибирской области пог...

Image

#Безсоли: в помощь бийскому деду-мему выпустили тематические прин...

Image

Маметкинский Хатико покинул остановку и обрёл новый дом

Image

Морозы вернутся в потеплевший Новосибирск

Image

Ушедшему в отставку министру промышленности НСО нашли замену

Image

Бабушка попыталась задушить обидчика внука в барнаульской школе

Image

Тарифы на тепло поднимутся дважды в Новосибирской области

Image

Омичи взбунтовались против вторжения китайских гастарбайтеров

Image

Самого молодого депутата Заксобрания выдвигают в мэры Новосибирск...

Image

Водитель рейсового автобуса «Новосибирск – Кемерово» оказался заж...