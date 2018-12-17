Сибирячка пыталась продать за границу детали для вооружения

фото предоставлено Сибирской оперативной таможней

Используя услуги сторонней коммерческой организации, жительница Новосибирска попыталась вывезти запрещённый для экспорта товар за границу.

43-летняя жительница Новосибирска попыталась вывезти в страны ближайшего зарубежья электронно-оптические преобразователи, что по закону запрещено без наличия соглашения. Их можно использовать в производстве оборудования для ведения боя. Об этом сообщила Сибирская оперативная таможня.

Женщина была директором одной из новосибирских фирм и попыталась организовать перемещение товара под прикрытием легальной деятельности – сделать это она хотела через стороннюю компанию. Однако сделка не состоялась в результате работы оперативных служб.

Партии товара были изъяты, а в отношении правонарушительницы завели уголовное дело за незаконный экспорт военного оборудования. Теперь ей грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, в июле новосибирцы пожаловались на разрастание «азиатского» незаконного рынка на улице Хилокской.