Сибирячка пыталась продать за границу детали для вооружения

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Сибирячка пыталась продать за границу детали для вооруженияРубрика: проиcшествия
17.12.2018 16:18
фото предоставлено Сибирской оперативной таможней
Используя услуги сторонней коммерческой организации, жительница Новосибирска попыталась вывезти запрещённый для экспорта товар за границу.
43-летняя жительница Новосибирска попыталась вывезти в страны ближайшего зарубежья электронно-оптические преобразователи, что по закону запрещено без наличия соглашения. Их можно использовать в производстве оборудования для ведения боя. Об этом сообщила Сибирская оперативная таможня.
Женщина была директором одной из новосибирских фирм и попыталась организовать перемещение товара под прикрытием легальной деятельности – сделать это она хотела через стороннюю компанию. Однако сделка не состоялась в результате работы оперативных служб.
Партии товара были изъяты, а в отношении правонарушительницы завели уголовное дело за незаконный экспорт военного оборудования. Теперь ей грозит до семи лет лишения свободы.
Напомним, в июле новосибирцы пожаловались на разрастание «азиатского» незаконного рынка на улице Хилокской.
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