Новосибирский суд арестовал основателя САХО

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Новосибирский суд арестовал основателя САХОРубрика: экономика
18.12.2018 12:44
фото с сайта agroinvestor.ru
Основатель Сибирского аграрного холдинга Павел Скурихин обвиняется в мошенничестве – сейчас он находится за пределами России.
Заочное постановление об аресте основателя группы компаний САХО Павла Скурихина вынес Центральный районный суд Новосибирска – топ-менеджер обвиняется в особо крупном мошенничестве, сообщает «Коммерсант-Сибирь». Отмечается, что срок ареста будет отсчитываться с того момента, как Скурихин появится на территории России.
Ранее главное следственное управление ГУ МВД по Новосибирской области возбудило в отношении Скурихина уголовное дело. Основателя САХО заподозрили в особо крупном мошенничестве после того, как он получил кредит в Россельхозбанке на несколько сотен миллионов рублей. 16 июля его объявили в федеральный розыск, а позже – в международный.
Группа компаний САХО создана Павлом Скурихиным в 2000 году, она объединила предприятия в нескольких федеральных округах. В тяжёлом финансовом положении холдинг оказался после кризиса 2008 года, а также в результате нескольких неурожайных сезонов. В 2012 году его долги достигли 15-17 миллиардов рублей. В том же году Высокий суд Лондона затормозил активы Павла Скурихина по иску ВТБ.
В 2013 году в арбитражных судах нескольких регионов было инициировано банкротство компаний САХО. В 2014 году Высокий суд Лондона приговорил Скурихина к 16 месяцам тюрьмы за неуважение к суду, поскольку он не явился на слушания по делу о банкротстве. В 2017 году Арбитражный суд Новосибирска признал основателя группы компаний банкротом.
Напомним, в декабре завершилось расследование дела экс-директора Новосибирского планетария Сергея Масликова.
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