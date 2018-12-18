Дед на час: сколько стоит новогодний аниматор в Новосибирске

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Объявления на «Юле» и «Авито» пестрят предложениями провести Новый год для детей; Сиб.фм выяснил, во сколько обойдётся новосибирцам аренда Деда Мороза.

Практически в каждом из 275 объявлений аниматоров на «Авито» обещают «Настоящий праздник». Однако сам этот праздник клиентам стоит устраивать как можно раньше, если они не готовы переплачивать. Ведь чем ближе к Новому году заказ – тем выше стоимость услуги.

Обычно новогодние программы делятся на два типа – «Экспресс» и «Волшебство». Вот и первая ценовая развилка. Нужна ещё и Снегурочка – плюс 500 рублей, если это «Экспресс», плюс 1000, если это «Волшебство».

Прибавка к стоимости может быть большей, если заказать артистов на 30 или 31 декабря. Если вы живёте в отдалённых от центра районах, таких как Ленинский, Пашино или Мочище – плюс ещё 1000 рублей. Также некоторые артисты предлагают взять с собой вспомогательных персонажей. За такую вот свинку нужно доплатить 800 рублей.

«Экспресс–табурет»

Рабочая советская схема: Дед мороз приходит к вам домой, стучит посохом, жалуется на плохой слух, требует от ребёнка влезть на табурет и рассказать стихотворение.

Раньше эту роль исполнял условный сосед дядя Ваня, сегодня это амплуа приносит кровные рубли условному аниматору Саше. Длится экспресс от пяти до 15 минут – поводили хоровод, прослушали стишок и оставили мешок с подарками. Иногда в программу входит песня, конкурс с загадками от Дедушки и вручение похвальной грамоты за хорошее поведение. Зачастую в объявлениях агентства выделяют такие преимущества, как трезвость, наличие «музыкального посоха» и телосложение Деда Мороза.

Стоимость: до 20 декабря такой формат обойдётся примерно в 600 рублей, с 20 по 25 – 1500, 30 – 2000. В день торжества цена договорная и зависит от района. Дед Мороз может сойтись с вами на 2500, а может запросить 3500. Конечно, для Снегурочки с поросёнком необходим отдельный гонорар.

Не удивляйтесь и тому, что в заказе «новогоднего экспресса» на 31 декабря вам могут отказать, потому что у труппы в этот день много «Волшебных поздравлений», которые окупаются лучше. С первого по седьмое января заказов становится меньше, и цена опускается до 1000-2000 рублей.

Волшебство и фокусы

При заказе «Волшебного сценария» сэкономить на Снегурочке не получится, потому что она играет важную роль в конкурсах и сказках.

Длительность выступления в таком формате увеличивается до 20-30 минут. За это время Дед Мороз успевает нарисовать для детей рисунки морозным дыханием, зажечь волшебную лампу силой мысли, превратить ледяной туман в мороженое, а мороженое в снег, которым украсит ёлку.

Стоимость варьируется, исходя из тех же параметров: отдалённость от центра и дата заказа. До 20 декабря – 2000 рублей, с 20 по 25 – 3000 рублей, 30 – 3500 рублей.

31 декабря в образовании цены большую роль играет время: до полудня стоимость остаётся в пределах 30 декабря, после полудня и до девяти часов – на 1000 рублей дороже. После девяти цена обычно договорная и может доходить до 10 000 рублей. В январе стоимость опускается до трёх тысяч.

Эксклюзив

Если вы хотите, чтобы ребёнок до совершеннолетия верил в Деда Мороза, есть возможность нанять артиста, который с помощью альпинистского оборудования спустится с крыши к вашему окну на тросах.

«Сначала появляется Снегурочка. Она входит через дверь, проводит с детьми и взрослыми небольшую театрализованную программу, в кульминации которой через окно появляется Дедушка Мороз с подарками», – описали своё представление аниматоры.

Стоимость: договорная, в среднем – около 5000 рублей. К тому же фасад вашего здания может не подойти для установки альпинистского оборудования. 31 декабря стоимость может подняться до 12 000 рублей.

Напомним, в ноябре предприимчивые новосибирцы начали готовиться к Новому году.