Эксперты составили топ-10 ошибок новосибирских предпринимателей

фото с сайта pixabay.com

Сотрудники шантажируют начальство, бухгалтеры банкротят фирму, а партнёры бросают вас на полпути – о типичных ошибках новосибирских бизнесменов и их последствиях рассказали специалисты.

По итогам уходящего 2018 года эксперты ГК «Бизнес Премиум», работающего с сотнями компаний Новосибирска, обобщили практики их работ и составили рейтинг характерных для столицы Сибири бизнес-ошибок.

Ошибка № 1: Случайный выбор бухгалтера или поиск через друзей и знакомых

Из-за банальных бухгалтерских ошибок даже крупный бизнес нередко имеет серьёзные проблемы.

При этом в Новосибирске довольно сложно устроен рынок бухгалтерских услуг. Как результат: тысячи предпринимателей нанимают знакомых, друзей или удалённых специалистов, которых ни разу даже не видели.

Эксперты советуют внимательно отнестись к найму бухгалтера, особенно если он будет работать «удалённо».

Ошибка № 2: Пренебрежение договорами или составление их задним числом

«В новосибирском бизнесе до сих пор в ходу стереотипы, что "друзьям договор не нужен" или "честное слово важнее бумажек". Это колоссальное заблуждение! Огромная доля сделок завершается конфликтными ситуациями или обманом только потому, что стороны вовремя не составили договор, не обменялись подписанными оригиналами или детально не оговорили в нём порядок работы и расчётов», – отметили эксперты.

Без подписанного договора нельзя начинать работу, какая бы хорошая репутация не была у партнёра. Ведь на кону может оказаться потеря крупных денег.

Ошибка № 3: Отсутствие финансовой модели

Начинающий предприниматель регистрирует свою компанию, арендует офисы, запускает рекламу и вдруг понимает, что в расчётах не учтены дополнительные расходы: доставка, обслуживание и прочее. В итоге цена услуг может оказаться выше, чем у конкурентов, а бизнес не будет приносить прибыль.

Так что прежде всего нужно продумать финансовую модель, чётко определиться, на чём вы зарабатываете и какие есть риски.

Ошибка № 4: Работа с сотрудниками без оформления

«В Новосибирске каждый месяц случаются ситуации, когда сотрудники шантажируют директора "сливом" в контролирующие органы или, наоборот, компания не может доказать, что сотрудник действительно выполнял для неё какие-то работы», – объяснили эксперты.

В современном бизнесе сотрудников нужно оформлять, даже если они проработают у вас пару недель.

Ошибка № 5: Расчёты с клиентами и партнёрами через личные банковские карты

Расчёт через личные банковские карты приводит к целому ряду рисков: банк блокирует подозрительные регулярные переводы, клиент требует чек и так далее. Поэтому личные счета нельзя использовать для бизнеса.

Ошибка № 6: Ошибки в договорах

Множество предпринимателей просто скачивает образцы документов из интернета, не обращая внимания на их авторство, актуальность, соответствие виду бизнеса и так далее. В результате грамотный юрист на стороне партнёра в суде может легко отбить ваши возможные претензии и даже успешно предъявить встречные.

Ошибка № 7: Отсутствие контроля работы бухгалтера

«Автономность» бухгалтеров от компании стала почти нормой для бизнеса в Новосибирске. После доначисления налоговых платежей или штрафов такие бухгалтеры могут исчезнуть или просто развести руками.

«Если у вас нет компетенции проверить работу бухгалтера, закажите инициативный аудит – эта услуга позволит вам понять реальную ситуацию и риски компании», – прокомментировали эксперты.

Ошибка № 8: Несоответствие юридического и фактического адреса компании

Если ваша компания не находится по юридическому адресу – это прямой повод ликвидировать её и удалить из ЕГРЮЛ. Даже узнать об этом вы не сможете, если не получаете входящие письма и корреспонденцию. Так что ни в коем случае не теряйте входящие письма, а ещё лучше – регистрируйтесь по месту фактической работы компании.

Ошибка № 9: Неправильный выбор системы налогообложения

Платить 6 % с доходов или закладывать 18-20 % на НДС? Ответы на эти вопросы имеют прямое отражение в рублях на счету компании. Перед регистрацией компании возьмите совет у профессионалов – ведь для разных видов бизнеса подходят разные системы налогообложения.

Ошибка № 10: Ненужные расходы

Иногда вместо ремонта в офисе лучше вложиться в рекламу. Или вместо покупки сложной программы учёта ограничиться бесплатными сервисами. Далеко не всегда нужно копировать «взрослые» компании, если вы начинающий бизнесмен. Каждая строка расходов должна быть актуальна и реально необходима.

Напомним, в декабре актёр Жерар Депардье стал новосибирцем, чтобы открыть в городе свой бизнес.