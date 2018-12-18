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Мэрия предлагает обмен застройщику бизнес-центра у лицея «Надежда Сибири»

Рубрика: общество

18.12.2018 18:20

ФОТОГРАФИИ АННЫ КУЗЬМЕНКОВОЙ ИЗ АРХИВА СИБ.ФМ

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что планирует пойти на компромисс и обменять застройщику участок земли около лицея № 22 на другой.

Компания-застройщик «Стройкомплекс» пытается оспорить через суд отозванное разрешение о строительстве бизнес-центра на территории лицея «Надежда Сибири». Тем не менее, мэрия готова идти на компромисс.

«Застройщик пытается судиться. Мы предлагаем застройщику обмен, над этим напряжённо работает департамент. Наше понимание ситуации таково, что принятое ранее решение о строительстве – ошибка», – отметил Анатолий Локоть на состоявшейся сегодня, 18 декабря, пресс-конференции.

Напомним, в октябре Анатолий Локоть подписал распоряжение остановить строительство коммерческого здания рядом с лицеем № 22 «Надежда Сибири».

 

Теги: строительство скандалы Мэрия Новосибирска Локоть Анатолий

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Предложить новость

Победительница «фабрики звёзд» для подростков предложила считать слова с помощью приложения

сегодня 17:12 Общество 0 Коммент.

Новосибирская область открыла двери для инвесторов

сегодня 16:25 Бизнес 0 Коммент.

Новосибирские учёные: стволовые клетки могут быть небезопасны

сегодня 16:05 Наука 0 Коммент.

Следователи проверяют новосибирскую психбольницу, откуда сбежал «авторитет» Мошок

сегодня 15:42 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирской области заморозили долгострой стоимостью в 26 миллионов рублей

сегодня 15:14 Общество 0 Коммент.

Составлен рейтинг улиц с самым дорогим жильём в Новосибирске

сегодня 14:05 Недвижимость 0 Коммент.

Новосибирский суд арестовал основателя САХО

сегодня 12:44 Экономика 0 Коммент.

Спасшая детей из «Зимней вишни» учительница стала «Человеком года»

сегодня 11:42 Общество 0 Коммент.

Рособрнадзор лишил аккредитации новосибирский институт

сегодня 11:10 Общество 0 Коммент.

Впервые новосибирский ячмень экспортировали в Корею

сегодня 10:47 Экономика 0 Коммент.

Третьяк хочет оставить финал МЧМ по хоккею за Новосибирском

сегодня 09:58 Общество 0 Коммент.

Опрос: как новосибирцы оценивают главные городские события 2018 года

сегодня 09:00 Политика 0 Коммент.

Почти половина новосибирцев обращает внимание при знакомстве сначала на одежду

сегодня 08:27 Общество 0 Коммент.

Сказочное шоу с участием магов пройдёт в новосибирском дельфинарии

сегодня 08:01 Общество 0 Коммент.

Продавца новогодних ёлок заставили заплатить детям 100 тысяч рублей

сегодня 07:31 Общество 0 Коммент.

Бывшего вице-губернатора не пускают в директора

вчера 19:07 Наука 0 Коммент.

Новосибирцам предлагают встретить Новый год трезво

вчера 17:18 Общество 0 Коммент.

Сибирячка пыталась продать за границу детали для вооружения

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