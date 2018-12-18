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Мэрия предлагает обмен застройщику бизнес-центра у лицея «Надежда Сибири»Рубрика: общество
18.12.2018 18:20
ФОТОГРАФИИ АННЫ КУЗЬМЕНКОВОЙ ИЗ АРХИВА СИБ.ФМ
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что планирует пойти на компромисс и обменять застройщику участок земли около лицея № 22 на другой.
Компания-застройщик «Стройкомплекс» пытается оспорить через суд отозванное разрешение о строительстве бизнес-центра на территории лицея «Надежда Сибири». Тем не менее, мэрия готова идти на компромисс.
«Застройщик пытается судиться. Мы предлагаем застройщику обмен, над этим напряжённо работает департамент. Наше понимание ситуации таково, что принятое ранее решение о строительстве – ошибка», – отметил Анатолий Локоть на состоявшейся сегодня, 18 декабря, пресс-конференции.
Напомним, в октябре Анатолий Локоть подписал распоряжение остановить строительство коммерческого здания рядом с лицеем № 22 «Надежда Сибири».
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