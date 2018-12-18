Новосибирская область открыла двери для инвесторов

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Новосибирская область открыла двери для инвесторовРубрика: бизнес, экономика
18.12.2018 16:25
фото с сайта pixabay.com
Предпринимателям Новосибирской области рассказали, как получить от властей средства на развитие их дела.
Агентство инвестиционного развития (АИР) Новосибирской области впервые в истории провело День открытых дверей. На одной площадке удалось собрать представителей власти, крупных, средних и мелких предпринимателей и различных структур, оказывающих поддержку бизнесу. Всего для участия в форуме зарегистрировались несколько сотен человек.
Для представителей бизнеса агентство организовало консультационный центр. Предприниматели могли получить экспертную оценку возможного проекта или узнать варианты получения организационной и финансовой помощи.
Например, по программе повышения производительности труда и поддержки занятости государство предлагает уникальные условия поддержки.
«Компании, которые участвуют, могут привлечь до 300 миллионов рублей под 1 % годовых на перевооружение своих предприятий. Тоже об этом не все знают. А, согласитесь, ставка в 1 % в нашей стране минимальная, да и в мире сложно найти ниже», – рассказал генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов.
В агентстве отметили, что более быстрому развитию бизнеса во многом мешает недостаток информации о подобных предложениях. АИР планирует в ближайшее время свести всю подобную полезную информацию в единый источник.
«Сейчас новый сайт свой дорабатываем, и хотелось бы максимально широкую базу сделать, чтобы предпринимателей оперативно информировать о новых программах федеральных и региональных. Пока это происходит так, что мы извещаем торгово-промышленную палату, "Опору России", "Деловую Россию". Они дальше по своим базам рассылают, а хотелось бы, чтобы это было централизованно», – объяснил руководитель АИР Александр Зырянов.
Напомним, в ноябре молодые бизнесмены собрались на конгрессе миллионеров в Новосибирске.
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