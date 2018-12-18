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Новосибирские учёные: стволовые клетки могут быть небезопасны

Рубрика: наука

18.12.2018 16:05

фото с сайта sbras.info

Учёные СО РАН при исследовании действия стволовых клеток в организме обнаружили, что они распространяются по организму с кровотоком и приводят к росту несвойственных тканей.

Исследования специалистов Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН проводились на лабораторных крысах, которым учёные делали лжеоперации. Требовалось установить действие мультипотентных стромальных клеток (из них растёт любая ткань организма) в месте повреждения при образовании новых кровеносных сосудов. Для этого стволовые клетки маркировали и следили за их передвижением. Об этом сообщила «Наука в Сибири».

Выяснилось, что новые сосуды растут не только в районе разреза, но также и далеко от места введения стволовых клеток. Главный научный сотрудник лаборатории стволовой клетки Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Игорь Майбородин отметил, что подобного эффекта никто не ожидал. Более того, эксперимент доказывает, что введение стволовых клеток может привести к непрогнозируемому росту сосудов, нейронов и других несвойственных для данного органа тканей.

На сегодняшний день стволовые клетки активно применяются в косметологии для омоложения и активации роста волос при облысении. Полученные данные доказывают, что процедуры эти небезопасны.

«Любая медицинская процедура имеет свои показания и противопоказания: при лечении заболеваний приходится смотреть, перевешивает ли положительный эффект отрицательные последствия. Поэтому, когда человек пострадал от инсульта, ему будут вводить стволовые клетки, надеясь, что кровоток восстановится, а нежелательные сосуды если и появятся, то негативный эффект будет многократно перекрыт положительным действием. Для каких-то косметических целей использовать подобные препараты пока не стоит – результаты могут быть непредсказуемы», – отметил Игорь Майбородин. 

Напомним, в декабре новосибирские учёные во время раскопок нашли необычный предмет из птичьих клювов – создан он был в середине третьего тысячелетия до нашей эры.

Теги: исследования Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН

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сегодня 11:10 Общество 0 Коммент.

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