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Новосибирский депутат-коммунист стал советником главы Хакасии

Рубрика: политика

18.12.2018 14:58

фото со страницы Александра Бурмистрова в соцсети Facebook

Депутат Совета депутатов города Новосибирска Александр Бурмистров назначен советником главы Республики Хакасия Валентина Коновалова.

Как сообщил Сиб.фм по телефону из Абакана, где он сейчас находится, новосибирский депутат Александр Бурмистров, он не занимает государственную должность, а является именно советником главы Хакасии Валентина Коновалова.

«Глава республики обрисовал круг моих задач. Мне предстоит проанализировать, как складываются отношения корпораций и региона, изложить свои рекомендации на этот счёт. Во время выборной кампании Валентин Коновалов прямо говорил, что алюминиевая и угольная корпорации должны взять на себя какую-то социальную нагрузку. Я должен оценить, насколько корпорации исполняют свои обязательства», – отметил депутат.

Александр Бурмистров считает, что есть много вопросов, которые нужно рассмотреть в самое ближайшее время: работа системы весового контроля на дорогах Хакасии, инвентаризация недвижимого имущества и налоговых платежей за него, экологические проблемы.

Конкретная задача, которой сейчас занимается Александр Бурмистров в Хакасии ­– организация аудита договоров и тарифов регионального оператора твёрдых коммунальных отходов.

«Уже очевидно: тарифы были приняты не в интересах республики, а в интересах частной организации», – считает новосибирский депутат.

Советник Бурмистров уже обратился к главе республики с предложением оценить ситуацию и рассмотреть возможность замены регионального оператора.

По информации Сиб.фм, Александр Бурмистров мог войти в команду Валентина Коновалова, получив официальный статус. Для этого ему пришлось бы переехать из Новосибирска в Абакан. От такого варианта депутат новосибирского горсовета отказался, поскольку «есть обязательства перед избирателями, которые дал и которые должен выполнить».

В Хакасию Александр Бурмистров будет выезжать только когда ситуация будет требовать его присутствия в республике.

Депутат Бурмистров оказался в соседнем сибирском регионе накануне выборов главы республики в числе большой команды новосибирского областного отделения КПРФ. Задачей политического десанта было оказание помощи кандидату от партии коммунистов Валентину Коновалову. В общей сложности участие в выборной работе принимало около 50 новосибирцев, которые внесли существенный вклад в победу претендента. 

Александр Бурмистров известен не только как серьёзный аналитик, но и как успешный технолог. Он победил на выборах в горсовет в округе № 23 очень сильных оппонентов, руководил кампанией кандидата от КПРФ на выборах мэра города Советский (Ханты-Мансийский автономный округ), работал в предвыборной команде Анатолия Локтя. Возможно, решение выбрать статус именно внештатного советника главы Хакасии связано с тем, что Александру Бурмистрову придётся активно включаться в работу предвыборного штаба КПРФ в Новосибирске. Выборы мэра областного центра состоятся уже следующей осенью.

Напомним, в октябре 2017 года Александр Бурмистров обвинил правительство Новосибирской области в саботаже: так он расценил заседание экспертной комиссии по реализации мусорной концессии после того, как врио (на тот момент) губернатора Новосибирской области Андрей Травников неоднократно заявлял о расторжении концессии.

Теги: политика Хакасия Совет депутатов Новосибирска

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