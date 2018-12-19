8 баллов
-8
67.11 76.47
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Бийский подросток пройдёт по уголовному делу за видео с невежливым полицейским

сегодня 16:45 Общество 0 Коммент.

Первую в стране автоматическую афишу создали студенты НГТУ

сегодня 16:26 Афиша 0 Коммент.

Следствие не будет заводить уголовное дело на Сергея Штельмаха

сегодня 14:22 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев пугают клещами на новогодних ёлках

сегодня 13:33 Общество 0 Коммент.

Детский городок с лабиринтом открылся на вокзале в Новосибирске

сегодня 12:29 Общество 0 Коммент.

В клинике Мешалкина помогли девочке, очнувшейся после комы

сегодня 11:52 Общество 0 Коммент.

Новосибирские таксисты подключились к поиску пропавших людей

сегодня 11:50 Авто 0 Коммент.

Мэр Новосибирска назвал новый региональный закон «историческим»

сегодня 11:40 Экономика 0 Коммент.

Симферополь и Магадан станут доступнее для сибиряков

сегодня 11:24 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске открылся новогодний фестиваль

сегодня 10:26 Общество 0 Коммент.

Смерть Деда Мороза прервала детский утренник в Кемерове

сегодня 10:24 Общество 0 Коммент.

Тёплый пол чуть не погубил шесть человек в Новосибирске

сегодня 10:09 Хроника 0 Коммент.

Охранники магазина сломали палец ребёнку – алтайский следком начал проверку

сегодня 08:31 Хроника 0 Коммент.

Скидку за разбитый телефон предлагают новосибирцам в салонах «Билайн»

сегодня 08:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы стали реже грабить и убивать, но чаще мошенничать – прокуратура

сегодня 07:31 Хроника 0 Коммент.

Мэрия предлагает обмен застройщику бизнес-центра у лицея «Надежда Сибири»

вчера 18:20 Общество 0 Коммент.

Победительница «фабрики звёзд» для подростков предложила считать слова с помощью приложения

вчера 17:12 Общество 0 Коммент.

Новосибирская область открыла двери для инвесторов

вчера 16:25 Бизнес 0 Коммент.

Новосибирские учёные: стволовые клетки могут быть небезопасны

вчера 16:05 Наука 0 Коммент.

Новосибирцы стали реже грабить и убивать, но чаще мошенничать – прокуратура

Рубрика: проиcшествия

19.12.2018 07:31

фото с сайта pixabay.com

В прокуратуре Новосибирской области посчитали, как изменилось количество преступлений в регионе за год.

Число преступлений, зарегистрированных в Новосибирской области с января по ноябрь, выросло на 8,4 %. При этом по темпам прироста правонарушений регион занимает пятое место в стране – лидером по этому показателю стала Тульская область, сообщили в региональной прокуратуре.

«Объясняется это в том числе значительным ростом числа выявленных прокурорами укрытых преступлений, которых поставлено на учёт 8 247, что почти в два раза больше по сравнению с прошлым годом», – пояснили в ведомстве.

На прежнем уровне в Новосибирской области осталось количество особо тяжких преступлений, а вот тяжких стало больше на 5 %. Убийств в регионе стало меньше на 15,5 %, однако причинение тяжкого вреда здоровью стали регистрировать на 9 % чаще. Больше всего количество таких правонарушений увеличилось в Ленинском, Центральном и Мошковском районах.

Кроме того, в регионе уменьшилось число разбоев и грабежей. При этом количество мошенничеств выросло почти вдвое – на 43 %. А почти каждое второе преступление в Новосибирской области связано с тайным хищением чужого имущества.

В прокуратуре также отметили, что на 10 % уменьшилось число преступлений, совершённых в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Напомним, в декабре опасный новосибирский преступник, обвиняемый во множестве различных преступлений, сбежал из психиатрической больницы.

Теги: статистика преступность Прокуратура Новосибирской области

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Бийский подросток пройдёт по уголовному делу за видео с невежливым полицейским

сегодня 16:45 Общество 0 Коммент.

Первую в стране автоматическую афишу создали студенты НГТУ

сегодня 16:26 Афиша 0 Коммент.

Следствие не будет заводить уголовное дело на Сергея Штельмаха

сегодня 14:22 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев пугают клещами на новогодних ёлках

сегодня 13:33 Общество 0 Коммент.

Детский городок с лабиринтом открылся на вокзале в Новосибирске

сегодня 12:29 Общество 0 Коммент.

В клинике Мешалкина помогли девочке, очнувшейся после комы

сегодня 11:52 Общество 0 Коммент.

Новосибирские таксисты подключились к поиску пропавших людей

сегодня 11:50 Авто 0 Коммент.

Мэр Новосибирска назвал новый региональный закон «историческим»

сегодня 11:40 Экономика 0 Коммент.

Симферополь и Магадан станут доступнее для сибиряков

сегодня 11:24 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске открылся новогодний фестиваль

сегодня 10:26 Общество 0 Коммент.

Смерть Деда Мороза прервала детский утренник в Кемерове

сегодня 10:24 Общество 0 Коммент.

Тёплый пол чуть не погубил шесть человек в Новосибирске

сегодня 10:09 Хроника 0 Коммент.

Охранники магазина сломали палец ребёнку – алтайский следком начал проверку

сегодня 08:31 Хроника 0 Коммент.

Скидку за разбитый телефон предлагают новосибирцам в салонах «Билайн»

сегодня 08:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы стали реже грабить и убивать, но чаще мошенничать – прокуратура

сегодня 07:31 Хроника 0 Коммент.

Мэрия предлагает обмен застройщику бизнес-центра у лицея «Надежда Сибири»

вчера 18:20 Общество 0 Коммент.

Победительница «фабрики звёзд» для подростков предложила считать слова с помощью приложения

вчера 17:12 Общество 0 Коммент.

Новосибирская область открыла двери для инвесторов

вчера 16:25 Бизнес 0 Коммент.

Новосибирские учёные: стволовые клетки могут быть небезопасны

вчера 16:05 Наука 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
03.02.2017

Главное - манёвры: как выселить из аварийного жилья

О том, как молодая мама двоих детей боролась за жилищные права с новосибирскими чиновник...

Читать далее
Image
11.04.2016

Вся система враждебна

Изменит ли «закон садистов» положение осуждённых в...

Читать далее
Image
04.03.2016

Нужно учиться выживать

Цифры, факты и мнения экспертов о состоянии ново...

Читать далее
Image
17.09.2015

«Она попросила её убить»

Почему в нашем обществе становится всё больше...

Читать далее
Image
17.07.2014

Партийная география – 2014

Особенности партийного представительства в р...

Читать далее
Image
13.12.2013

Кто в доме хозяин?

Войны ТСЖ и управляющих компаний Новосибирска на поле жиль...

Читать далее

Новости по теме

Прокуратура заинтересовалась видео про директора осинцевской школы сегодня 15:51 Следователи проверяют новосибирскую психбольницу, откуда сбежал «авторитет» Мошок вчера 15:42 Обвиняемый в рабовладении «авторитет» сбежал из новосибирской психбольницы 17.12.2018

Популярное

Image

«Неудачное» окрашивание сибирячки оказалось лучше её ожиданий

Image

Две машины не пускали в больницу скорую с пациентом в Новосибирск...

Image

С щенком и продуктами прилетел к Агафье Лыковой кузбасский губерн...

Image

Морозы вернутся в потеплевший Новосибирск

Image

Маметкинский Хатико покинул остановку и обрёл новый дом

Image

Ушедшему в отставку министру промышленности НСО нашли замену

Image

Новосибирский суд арестовал основателя САХО

Image

Самого молодого депутата Заксобрания выдвигают в мэры Новосибирск...

Image

Новосибирец с психическим расстройством победил в «Битве экстрасе...

Image

Омичи взбунтовались против вторжения китайских гастарбайтеров

Image

Водитель рейсового автобуса «Новосибирск – Кемерово» оказался заж...

Image

Сибирячка пыталась продать за границу детали для вооружения

Image

Сибирячка не хотела отрабатывать в больнице и вышла замуж за инва...