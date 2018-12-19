Новосибирцы стали реже грабить и убивать, но чаще мошенничать – прокуратура

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В прокуратуре Новосибирской области посчитали, как изменилось количество преступлений в регионе за год.

Число преступлений, зарегистрированных в Новосибирской области с января по ноябрь, выросло на 8,4 %. При этом по темпам прироста правонарушений регион занимает пятое место в стране – лидером по этому показателю стала Тульская область, сообщили в региональной прокуратуре.

«Объясняется это в том числе значительным ростом числа выявленных прокурорами укрытых преступлений, которых поставлено на учёт 8 247, что почти в два раза больше по сравнению с прошлым годом», – пояснили в ведомстве.

На прежнем уровне в Новосибирской области осталось количество особо тяжких преступлений, а вот тяжких стало больше на 5 %. Убийств в регионе стало меньше на 15,5 %, однако причинение тяжкого вреда здоровью стали регистрировать на 9 % чаще. Больше всего количество таких правонарушений увеличилось в Ленинском, Центральном и Мошковском районах.

Кроме того, в регионе уменьшилось число разбоев и грабежей. При этом количество мошенничеств выросло почти вдвое – на 43 %. А почти каждое второе преступление в Новосибирской области связано с тайным хищением чужого имущества.

В прокуратуре также отметили, что на 10 % уменьшилось число преступлений, совершённых в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Напомним, в декабре опасный новосибирский преступник, обвиняемый во множестве различных преступлений, сбежал из психиатрической больницы.