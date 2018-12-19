Охранники магазина сломали палец ребёнку – алтайский следком начал проверку

фото с сайта altai-krai.sledcom.ru

По сообщениям местных изданий, сотрудники магазина в Алтайском крае заподозрили детей в краже фруктов и решили наказать их за провинность.

Следственный комитет Алтайского края проводит доследственную проверку после публикации в местных СМИ истории об охранниках. В одном из магазинов Заринска сотрудники заподозрили детей в краже фруктов и незаконно их за это удерживали. В итоге один из охранников сломал 11-летнему мальчику палец.

«В ходе проверки предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, а также дать юридическую оценку действиям сотрудников магазина. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщили в региональном следкоме.

Напомним, в апреле охраннику новосибирского магазина пришлось столкнуться со взрослым вором с колбасой в штанах – злоумышленник избил сотрудника маркета.