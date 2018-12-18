Победительница «фабрики звёзд» для подростков предложила считать слова с помощью приложения

фото предоставлено Светланой Павличенко

В Новосибирске завершился проект по созданию стартапов для подростков – победительница придумала приложение для подсчёта слов.

Информационно-образовательная программа «PRO-развитие талантов» для подростков от 13 до 18 лет завершилась в Новосибирске. На протяжении двух месяцев участники учились создавать социальные проекты на благо развития школы, города и региона.

Победителем программы стала 14-летняя ученица Новосибирского экономического лицея Алиса Васюкова. Девушка представила свой проект – мобильное приложение «Говорун – счётчик слов». Предполагается, что программу создадут по аналогии с счётчиками шагов и калорий. Изобретение призвано помочь пользователю смартфона улучшить качество речи. Теперь в планах школьницы и её кураторов – реализовать эту и другие задумки.

Кроме того, победительница отправится в творческий лагерь в Москве.

«Ребята и организаторы строят большие планы на реализацию проектов. В том числе мы рассчитываем на поддержку администрации города. В частности, у нас есть три социальных проекта, которые хотелось бы реализовать с помощью властей. Кроме того, мы ищем спонсоров и меценатов, и поддержки от бизнеса», – рассказала сертифицированный преподаватель проекта Светлана Павличенко.

Всего со своими идеями выступили девять участников. Их оценили представители городской администрации и бизнеса, а также родители и представители школы.

Напомним, программа по созданию успешных стартапов для подростков стартовала в октябре.