Победительница «фабрики звёзд» для подростков предложила считать слова с помощью приложения

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Победительница «фабрики звёзд» для подростков предложила считать слова с помощью приложенияРубрика: общество
18.12.2018 17:12
фото предоставлено Светланой Павличенко
В Новосибирске завершился проект по созданию стартапов для подростков – победительница придумала приложение для подсчёта слов.
Информационно-образовательная программа «PRO-развитие талантов» для подростков от 13 до 18 лет завершилась в Новосибирске. На протяжении двух месяцев участники учились создавать социальные проекты на благо развития школы, города и региона.
Победителем программы стала 14-летняя ученица Новосибирского экономического лицея Алиса Васюкова. Девушка представила свой проект – мобильное приложение «Говорун – счётчик слов». Предполагается, что программу создадут по аналогии с счётчиками шагов и калорий. Изобретение призвано помочь пользователю смартфона улучшить качество речи. Теперь в планах школьницы и её кураторов – реализовать эту и другие задумки.
Кроме того, победительница отправится в творческий лагерь в Москве.
«Ребята и организаторы строят большие планы на реализацию проектов. В том числе мы рассчитываем на поддержку администрации города. В частности, у нас есть три социальных проекта, которые хотелось бы реализовать с помощью властей. Кроме того, мы ищем спонсоров и меценатов, и поддержки от бизнеса», – рассказала сертифицированный преподаватель проекта Светлана Павличенко.
Всего со своими идеями выступили девять участников. Их оценили представители городской администрации и бизнеса, а также родители и представители школы.
Напомним, программа по созданию успешных стартапов для подростков стартовала в октябре.
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