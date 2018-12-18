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Победительница «фабрики звёзд» для подростков предложила считать слова с помощью приложения

Рубрика: общество

18.12.2018 17:12

фото предоставлено Светланой Павличенко

В Новосибирске завершился проект по созданию стартапов для подростков – победительница придумала приложение для подсчёта слов.

Информационно-образовательная программа «PRO-развитие талантов» для подростков от 13 до 18 лет завершилась в Новосибирске. На протяжении двух месяцев участники учились создавать социальные проекты на благо развития школы, города и региона.

Победителем программы стала 14-летняя ученица Новосибирского экономического лицея Алиса Васюкова. Девушка представила свой проект – мобильное приложение «Говорун – счётчик слов». Предполагается, что программу создадут по аналогии с счётчиками шагов и калорий. Изобретение призвано помочь пользователю смартфона улучшить качество речи. Теперь в планах школьницы и её кураторов – реализовать эту и другие задумки.

Кроме того, победительница отправится в творческий лагерь в Москве.

«Ребята и организаторы строят большие планы на реализацию проектов. В том числе мы рассчитываем на поддержку администрации города. В частности, у нас есть три социальных проекта, которые хотелось бы реализовать с помощью властей. Кроме того, мы ищем спонсоров и меценатов, и поддержки от бизнеса», – рассказала сертифицированный преподаватель проекта Светлана Павличенко.

Всего со своими идеями выступили девять участников. Их оценили представители городской администрации и бизнеса, а также родители и представители школы.

Напомним, программа по созданию успешных стартапов для подростков стартовала в октябре.

Теги: образование бизнес дети

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Победительница «фабрики звёзд» для подростков предложила считать слова с помощью приложения

сегодня 17:12 Общество 0 Коммент.

Новосибирская область открыла двери для инвесторов

сегодня 16:25 Бизнес 0 Коммент.

Новосибирские учёные: стволовые клетки могут быть небезопасны

сегодня 16:05 Наука 0 Коммент.

Следователи проверяют новосибирскую психбольницу, откуда сбежал «авторитет» Мошок

сегодня 15:42 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирской области заморозили долгострой стоимостью в 26 миллионов рублей

сегодня 15:14 Общество 0 Коммент.

Составлен рейтинг улиц с самым дорогим жильём в Новосибирске

сегодня 14:05 Недвижимость 0 Коммент.

Новосибирский суд арестовал основателя САХО

сегодня 12:44 Экономика 0 Коммент.

Спасшая детей из «Зимней вишни» учительница стала «Человеком года»

сегодня 11:42 Общество 0 Коммент.

Рособрнадзор лишил аккредитации новосибирский институт

сегодня 11:10 Общество 0 Коммент.

Впервые новосибирский ячмень экспортировали в Корею

сегодня 10:47 Экономика 0 Коммент.

Третьяк хочет оставить финал МЧМ по хоккею за Новосибирском

сегодня 09:58 Общество 0 Коммент.

Опрос: как новосибирцы оценивают главные городские события 2018 года

сегодня 09:00 Политика 0 Коммент.

Почти половина новосибирцев обращает внимание при знакомстве сначала на одежду

сегодня 08:27 Общество 0 Коммент.

Сказочное шоу с участием магов пройдёт в новосибирском дельфинарии

сегодня 08:01 Общество 0 Коммент.

Продавца новогодних ёлок заставили заплатить детям 100 тысяч рублей

сегодня 07:31 Общество 0 Коммент.

Бывшего вице-губернатора не пускают в директора

вчера 19:07 Наука 0 Коммент.

Новосибирцам предлагают встретить Новый год трезво

вчера 17:18 Общество 0 Коммент.

Сибирячка пыталась продать за границу детали для вооружения

вчера 16:18 Хроника 0 Коммент.

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вчера 15:55 Хроника 0 Коммент.

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