Почти половина новосибирцев обращает внимание при знакомстве сначала на одежду

фото предоставила «Фотострана»

Исследователи развлекательной социальной сети «Фотострана» опросили 800 респондентов и выяснили, на что первым делом обращают внимание жители Новосибирска при знакомстве.

39 % опрошенных сначала обращают внимание на одежду и общий внешний вид нового знакомого.

«Я сразу обращаю внимание на то, как одет человек. Если мужчина одет неопрятно или выглядит испачкавшимся – это точно произведёт на меня плохое впечатление», – поделилась Диана.



21 % первоначально замечают глаза и сам взгляд собеседника, 16 % обращают своё внимание на улыбку. 12 % участников опроса считают первоприметным телосложение и запах человека.



Мысли и чувство юмора сразу примечают 9 % респондентов.

«Не важно как человек выглядит, главное то, как он мыслит! Всегда обращаю внимание в первую очередь на это», – поделился мудростью Степан.



Оставшиеся не смогли однозначно ответить на вопрос.

Напомним, в декабре новосибирцы поделились сокровенными чувствами с исследователями.