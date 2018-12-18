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Почти половина новосибирцев обращает внимание при знакомстве сначала на одежду

Рубрика: общество

18.12.2018 08:27

фото предоставила «Фотострана»

Исследователи развлекательной социальной сети «Фотострана» опросили 800 респондентов и выяснили, на что первым делом обращают внимание жители Новосибирска при знакомстве.

39 % опрошенных сначала обращают внимание на одежду и общий внешний вид нового знакомого.

«Я сразу обращаю внимание на то, как одет человек. Если мужчина одет неопрятно или выглядит испачкавшимся – это точно произведёт на меня плохое впечатление», – поделилась Диана.

21 % первоначально замечают глаза и сам взгляд собеседника, 16 % обращают своё внимание на улыбку. 12 % участников опроса считают первоприметным телосложение и запах человека.

Мысли и чувство юмора сразу примечают 9 % респондентов.

«Не важно как человек выглядит, главное то, как он мыслит! Всегда обращаю внимание в первую очередь на это», – поделился мудростью Степан.

Оставшиеся не смогли однозначно ответить на вопрос.

Напомним, в декабре новосибирцы поделились сокровенными чувствами с исследователями.

Теги: опросы исследования социальные сети

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Лента новостей

Предложить новость

Новосибирский суд арестовал основателя САХО

сегодня 12:44 Экономика 0 Коммент.

Впервые новосибирский ячмень экспортировали в Корею

сегодня 10:47 Экономика 0 Коммент.

Третьяк хочет оставить финал МЧМ по хоккею за Новосибирском

сегодня 09:58 Общество 0 Коммент.

Опрос: как новосибирцы оценивают главные городские события 2018 года

сегодня 09:00 Политика 0 Коммент.

Почти половина новосибирцев обращает внимание при знакомстве сначала на одежду

сегодня 08:27 Общество 0 Коммент.

Сказочное шоу с участием магов пройдёт в новосибирском дельфинарии

сегодня 08:01 Общество 0 Коммент.

Продавца новогодних ёлок заставили заплатить детям 100 тысяч рублей

сегодня 07:31 Общество 0 Коммент.

Новосибирцам предлагают встретить Новый год трезво

вчера 17:18 Общество 0 Коммент.

Сибирячка пыталась продать за границу детали для вооружения

вчера 16:18 Хроника 0 Коммент.

Мёртвого сибиряка-военнослужащего нашли в лесу на Сахалине

вчера 15:55 Хроника 0 Коммент.

Самый большой борец России решил «перезагрузиться» в водах Байкала

вчера 14:35 Общество 0 Коммент.

Обвиняемый в рабовладении «авторитет» сбежал из новосибирской психбольницы

вчера 14:08 Хроника 0 Коммент.

Каток с диджеями и мастер-классами заработает в центре Новосибирска

вчера 13:20 Общество 0 Коммент.

Оружие сирийских террористов покажут сибирякам на выставке

вчера 12:59 Общество 0 Коммент.

Долгожданную детскую горку посыпали песком в Омске

вчера 12:16 Общество 0 Коммент.

Прихожанка новосибирского храма на «Мерседесе» стала жертвой грабителей

вчера 12:01 Хроника 0 Коммент.

Ночной пожар настиг Бердскую центральную городскую больницу

вчера 10:59 Хроника 0 Коммент.

Самого молодого депутата Заксобрания выдвигают в мэры Новосибирска

вчера 10:32 Политика 0 Коммент.

Гадания и богатый стол: 5 главных сходств Нового года в Сибири и Ирландии

вчера 10:19 Афиша 0 Коммент.

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