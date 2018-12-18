Лента новостейПредложить новость
Опрос: как новосибирцы оценивают главные городские события 2018 года
Почти половина новосибирцев обращает внимание при знакомстве сначала на одежду
Сказочное шоу с участием магов пройдёт в новосибирском дельфинарии
Продавца новогодних ёлок заставили заплатить детям 100 тысяч рублей
Обвиняемый в рабовладении «авторитет» сбежал из новосибирской психбольницы
Прихожанка новосибирского храма на «Мерседесе» стала жертвой грабителей
Почти половина новосибирцев обращает внимание при знакомстве сначала на одеждуРубрика: общество
18.12.2018 08:27
фото предоставила «Фотострана»
Исследователи развлекательной социальной сети «Фотострана» опросили 800 респондентов и выяснили, на что первым делом обращают внимание жители Новосибирска при знакомстве.
39 % опрошенных сначала обращают внимание на одежду и общий внешний вид нового знакомого.
«Я сразу обращаю внимание на то, как одет человек. Если мужчина одет неопрятно или выглядит испачкавшимся – это точно произведёт на меня плохое впечатление», – поделилась Диана.
21 % первоначально замечают глаза и сам взгляд собеседника, 16 % обращают своё внимание на улыбку. 12 % участников опроса считают первоприметным телосложение и запах человека.
Мысли и чувство юмора сразу примечают 9 % респондентов.
«Не важно как человек выглядит, главное то, как он мыслит! Всегда обращаю внимание в первую очередь на это», – поделился мудростью Степан.
Оставшиеся не смогли однозначно ответить на вопрос.
Напомним, в декабре новосибирцы поделились сокровенными чувствами с исследователями.
Комментарии
Лента новостей
Опрос: как новосибирцы оценивают главные городские события 2018 года
Почти половина новосибирцев обращает внимание при знакомстве сначала на одежду
Сказочное шоу с участием магов пройдёт в новосибирском дельфинарии
Продавца новогодних ёлок заставили заплатить детям 100 тысяч рублей
Обвиняемый в рабовладении «авторитет» сбежал из новосибирской психбольницы
Прихожанка новосибирского храма на «Мерседесе» стала жертвой грабителей
Статьи по теме
Денег нет, но вы учёный
Как быть молодым учёным и не стать нищим молодым ...
Новости по теме
Популярное