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Составлен рейтинг улиц с самым дорогим жильём в Новосибирске

Рубрика: недвижимость

18.12.2018 14:05

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Специалисты назвали улицы Новосибирска для самых обеспеченных жителей города – Советский район лидирует. 

По данным портала N1.RU, по стоимости жилья в уходящем году отличились сразу несколько районов. В Советском районе на проспекте Академика Коптюга квадрат жилья стоил 175,7 тысячи рублей. Причём разница в стоимости за квадрат жилплощади в целом по району составила 170 %.

«Проспект Академика Коптюга второй год подряд занимает лидирующую строчку рейтинга среди улиц с самой дорогой недвижимостью. В этом году цена "квадрата" в экспонировавшихся здесь квартирах поднялась на 9 %», – отметил руководитель пресс-службы портала Анастасия Гринёва.

На улице Кедровой Заельцовского района ценник также был немаленький – 130,8 тысячи рублей за квадрат. Примерно столько же просили за квадрат на улице Щетинкина в Железнодорожном районе – 126,7 тысячи рублей.

В Центральном районе стабильно занимает верхнюю позицию улица Романова, где находится ЖК «Солярис». Здесь квадрат жилплощади обойдётся в 109,8 тысячи рублей.

Улица Ипподромская отметилась самой высокой стоимостью за жильё сразу в двух районах – Октябрьском (100,7 тысячи рублей за квадрат) и Калининском (76,8 тысячи рублей за квадрат). Как видно из цифр, октябрьская часть улицы оказалась дороже на 24 %.

В Первомайском районе лидирует улица Заречная – 58,3 тысячи рублей за квадрат. В рейтинге среди всех улиц и районов эта улица занимает первое место по общим годовым продажам квартир. 

Напомним, что в среднем жильё у метро в этом году подорожало на 8 %. 

Теги: недвижимость бизнес

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Предложить новость

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Новосибирская область открыла двери для инвесторов

сегодня 16:25 Бизнес 0 Коммент.

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сегодня 15:42 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирской области заморозили долгострой стоимостью в 26 миллионов рублей

сегодня 15:14 Общество 0 Коммент.

Составлен рейтинг улиц с самым дорогим жильём в Новосибирске

сегодня 14:05 Недвижимость 0 Коммент.

Новосибирский суд арестовал основателя САХО

сегодня 12:44 Экономика 0 Коммент.

Спасшая детей из «Зимней вишни» учительница стала «Человеком года»

сегодня 11:42 Общество 0 Коммент.

Рособрнадзор лишил аккредитации новосибирский институт

сегодня 11:10 Общество 0 Коммент.

Впервые новосибирский ячмень экспортировали в Корею

сегодня 10:47 Экономика 0 Коммент.

Третьяк хочет оставить финал МЧМ по хоккею за Новосибирском

сегодня 09:58 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:00 Политика 0 Коммент.

Почти половина новосибирцев обращает внимание при знакомстве сначала на одежду

сегодня 08:27 Общество 0 Коммент.

Сказочное шоу с участием магов пройдёт в новосибирском дельфинарии

сегодня 08:01 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:31 Общество 0 Коммент.

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