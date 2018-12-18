Составлен рейтинг улиц с самым дорогим жильём в Новосибирске

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Составлен рейтинг улиц с самым дорогим жильём в НовосибирскеРубрика: недвижимость
18.12.2018 14:05
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Специалисты назвали улицы Новосибирска для самых обеспеченных жителей города – Советский район лидирует.
По данным портала N1.RU, по стоимости жилья в уходящем году отличились сразу несколько районов. В Советском районе на проспекте Академика Коптюга квадрат жилья стоил 175,7 тысячи рублей. Причём разница в стоимости за квадрат жилплощади в целом по району составила 170 %.
«Проспект Академика Коптюга второй год подряд занимает лидирующую строчку рейтинга среди улиц с самой дорогой недвижимостью. В этом году цена "квадрата" в экспонировавшихся здесь квартирах поднялась на 9 %», – отметил руководитель пресс-службы портала Анастасия Гринёва.
На улице Кедровой Заельцовского района ценник также был немаленький – 130,8 тысячи рублей за квадрат. Примерно столько же просили за квадрат на улице Щетинкина в Железнодорожном районе – 126,7 тысячи рублей.
В Центральном районе стабильно занимает верхнюю позицию улица Романова, где находится ЖК «Солярис». Здесь квадрат жилплощади обойдётся в 109,8 тысячи рублей.
Улица Ипподромская отметилась самой высокой стоимостью за жильё сразу в двух районах – Октябрьском (100,7 тысячи рублей за квадрат) и Калининском (76,8 тысячи рублей за квадрат). Как видно из цифр, октябрьская часть улицы оказалась дороже на 24 %.
В Первомайском районе лидирует улица Заречная – 58,3 тысячи рублей за квадрат. В рейтинге среди всех улиц и районов эта улица занимает первое место по общим годовым продажам квартир.
Напомним, что в среднем жильё у метро в этом году подорожало на 8 %.
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