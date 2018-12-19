8 баллов
-8
67.11 76.47
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Бийский подросток пройдёт по уголовному делу за видео с невежливым полицейским

сегодня 16:45 Общество 0 Коммент.

Первую в стране автоматическую афишу создали студенты НГТУ

сегодня 16:26 Афиша 0 Коммент.

Следствие не будет заводить уголовное дело на Сергея Штельмаха

сегодня 14:22 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев пугают клещами на новогодних ёлках

сегодня 13:33 Общество 0 Коммент.

Детский городок с лабиринтом открылся на вокзале в Новосибирске

сегодня 12:29 Общество 0 Коммент.

В клинике Мешалкина помогли девочке, очнувшейся после комы

сегодня 11:52 Общество 0 Коммент.

Новосибирские таксисты подключились к поиску пропавших людей

сегодня 11:50 Авто 0 Коммент.

Мэр Новосибирска назвал новый региональный закон «историческим»

сегодня 11:40 Экономика 0 Коммент.

Симферополь и Магадан станут доступнее для сибиряков

сегодня 11:24 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске открылся новогодний фестиваль

сегодня 10:26 Общество 0 Коммент.

Смерть Деда Мороза прервала детский утренник в Кемерове

сегодня 10:24 Общество 0 Коммент.

Тёплый пол чуть не погубил шесть человек в Новосибирске

сегодня 10:09 Хроника 0 Коммент.

Охранники магазина сломали палец ребёнку – алтайский следком начал проверку

сегодня 08:31 Хроника 0 Коммент.

Скидку за разбитый телефон предлагают новосибирцам в салонах «Билайн»

сегодня 08:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы стали реже грабить и убивать, но чаще мошенничать – прокуратура

сегодня 07:31 Хроника 0 Коммент.

Мэрия предлагает обмен застройщику бизнес-центра у лицея «Надежда Сибири»

вчера 18:20 Общество 0 Коммент.

Победительница «фабрики звёзд» для подростков предложила считать слова с помощью приложения

вчера 17:12 Общество 0 Коммент.

Новосибирская область открыла двери для инвесторов

вчера 16:25 Бизнес 0 Коммент.

Новосибирские учёные: стволовые клетки могут быть небезопасны

вчера 16:05 Наука 0 Коммент.

Скидку за разбитый телефон предлагают новосибирцам в салонах «Билайн»

Рубрика: общество

19.12.2018 08:01

фото с сайта pixabay.com

Новосибирцы могут получить скидку на новый смартфон, предъявив старое устройство с дефектом – заманчивую акцию проводит компания «Билайн».

С 10 декабря 2018 года в салонах «Билайн» можно сдать смартфоны, имеющие видимые дефекты, в том числе разбитый или сколотый экран, и получить за них скидку на покупку нового устройства по программе Trade-in.

В акции участвуют смартфоны Apple – iPhone 5 и новее, а также LG, Sony, Huawei, Honor и некоторые модели Samsung.

«В магазинах "Билайн" всегда можно получить выгодные предложения на покупку новых устройств. С момента запуска программа Trade-in крайне востребована нашими клиентами, и мы рады предоставить им дополнительную возможность приобрести новый смартфон на выгодных условиях», – рассказал исполнительный вице-президент по продажам и клиентскому сервису ПАО «ВымпелКом» Юрий Смагаринский.

В топ устройств, которые сдают в салонах «Билайн», входят Apple iPhone 5S 16Gb, Apple iPhone 6 16Gb, Samsung Galaxy A5 2016 года, Samsung Galaxy A3 и Samsung Galaxy A5 2017 года.

Акция стартовала в декабре 2017 года и вызвала большой интерес у клиентов. В начале 2018 года к программе подключились смартфоны Samsung, а в середине года – LG, Sony, Huawei и Honor.

Количество устройств, доступных по программе Trade-in, ограничено. Более подробная информация, условия акции, её ограничения и критерии качества сдаваемых устройств, а также полный список салонов доступны на beeline.ru.

Напомним, в декабре салоны «Билайн» стали фаворитами тайных покупателей в Новосибирске.

Теги: мобильная связь акция Билайн

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Бийский подросток пройдёт по уголовному делу за видео с невежливым полицейским

сегодня 16:45 Общество 0 Коммент.

Первую в стране автоматическую афишу создали студенты НГТУ

сегодня 16:26 Афиша 0 Коммент.

Следствие не будет заводить уголовное дело на Сергея Штельмаха

сегодня 14:22 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев пугают клещами на новогодних ёлках

сегодня 13:33 Общество 0 Коммент.

Детский городок с лабиринтом открылся на вокзале в Новосибирске

сегодня 12:29 Общество 0 Коммент.

В клинике Мешалкина помогли девочке, очнувшейся после комы

сегодня 11:52 Общество 0 Коммент.

Новосибирские таксисты подключились к поиску пропавших людей

сегодня 11:50 Авто 0 Коммент.

Мэр Новосибирска назвал новый региональный закон «историческим»

сегодня 11:40 Экономика 0 Коммент.

Симферополь и Магадан станут доступнее для сибиряков

сегодня 11:24 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске открылся новогодний фестиваль

сегодня 10:26 Общество 0 Коммент.

Смерть Деда Мороза прервала детский утренник в Кемерове

сегодня 10:24 Общество 0 Коммент.

Тёплый пол чуть не погубил шесть человек в Новосибирске

сегодня 10:09 Хроника 0 Коммент.

Охранники магазина сломали палец ребёнку – алтайский следком начал проверку

сегодня 08:31 Хроника 0 Коммент.

Скидку за разбитый телефон предлагают новосибирцам в салонах «Билайн»

сегодня 08:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы стали реже грабить и убивать, но чаще мошенничать – прокуратура

сегодня 07:31 Хроника 0 Коммент.

Мэрия предлагает обмен застройщику бизнес-центра у лицея «Надежда Сибири»

вчера 18:20 Общество 0 Коммент.

Победительница «фабрики звёзд» для подростков предложила считать слова с помощью приложения

вчера 17:12 Общество 0 Коммент.

Новосибирская область открыла двери для инвесторов

вчера 16:25 Бизнес 0 Коммент.

Новосибирские учёные: стволовые клетки могут быть небезопасны

вчера 16:05 Наука 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
12.09.2018

В школу с супергероями от «Пятёрочки»

Как подготовились к ю...

Читать далее
Image
03.09.2018

Топ полезных мобильных приложений

О том, как выбрать мобильное приложение по душе

Читать далее
Image
30.06.2018

Футбол меняет город

Как большая игра преобразила Новосибирск

Читать далее

Новости по теме

Новосибирцам предлагают встретить Новый год трезво 17.12.2018 Как бесплатно сходить в аквапарк: лайфхак для новосибирцев 17.12.2018 Yota вдвое снизила цену безлимитных мобильных приложений на планшете 10.12.2018

Популярное

Image

«Неудачное» окрашивание сибирячки оказалось лучше её ожиданий

Image

Две машины не пускали в больницу скорую с пациентом в Новосибирск...

Image

С щенком и продуктами прилетел к Агафье Лыковой кузбасский губерн...

Image

Морозы вернутся в потеплевший Новосибирск

Image

Маметкинский Хатико покинул остановку и обрёл новый дом

Image

Ушедшему в отставку министру промышленности НСО нашли замену

Image

Новосибирский суд арестовал основателя САХО

Image

Самого молодого депутата Заксобрания выдвигают в мэры Новосибирск...

Image

Новосибирец с психическим расстройством победил в «Битве экстрасе...

Image

Омичи взбунтовались против вторжения китайских гастарбайтеров

Image

Водитель рейсового автобуса «Новосибирск – Кемерово» оказался заж...

Image

Сибирячка пыталась продать за границу детали для вооружения

Image

Сибирячка не хотела отрабатывать в больнице и вышла замуж за инва...