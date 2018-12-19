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Скидку за разбитый телефон предлагают новосибирцам в салонах «Билайн»Рубрика: общество
19.12.2018 08:01
фото с сайта pixabay.com
Новосибирцы могут получить скидку на новый смартфон, предъявив старое устройство с дефектом – заманчивую акцию проводит компания «Билайн».
С 10 декабря 2018 года в салонах «Билайн» можно сдать смартфоны, имеющие видимые дефекты, в том числе разбитый или сколотый экран, и получить за них скидку на покупку нового устройства по программе Trade-in.
В акции участвуют смартфоны Apple – iPhone 5 и новее, а также LG, Sony, Huawei, Honor и некоторые модели Samsung.
«В магазинах "Билайн" всегда можно получить выгодные предложения на покупку новых устройств. С момента запуска программа Trade-in крайне востребована нашими клиентами, и мы рады предоставить им дополнительную возможность приобрести новый смартфон на выгодных условиях», – рассказал исполнительный вице-президент по продажам и клиентскому сервису ПАО «ВымпелКом» Юрий Смагаринский.
В топ устройств, которые сдают в салонах «Билайн», входят Apple iPhone 5S 16Gb, Apple iPhone 6 16Gb, Samsung Galaxy A5 2016 года, Samsung Galaxy A3 и Samsung Galaxy A5 2017 года.
Акция стартовала в декабре 2017 года и вызвала большой интерес у клиентов. В начале 2018 года к программе подключились смартфоны Samsung, а в середине года – LG, Sony, Huawei и Honor.
Количество устройств, доступных по программе Trade-in, ограничено. Более подробная информация, условия акции, её ограничения и критерии качества сдаваемых устройств, а также полный список салонов доступны на beeline.ru.
Напомним, в декабре салоны «Билайн» стали фаворитами тайных покупателей в Новосибирске.
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