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Следователи проверяют новосибирскую психбольницу, откуда сбежал «авторитет» Мошок

Рубрика: проиcшествия

18.12.2018 15:42

фото с сайта pixabay.com

Побег рецидивиста из психбольницы привлёк внимание новосибирских следователей – они ищут виновных.

Следственный комитет проводит проверку по факту халатности со стороны сотрудников психиатрической больницы в Кировском районе, где допустили побег опасного преступника Виктора Мошкова.

Как сообщают в СУ СК по Новосибирской области, следователи проверят действия должностных лиц.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – рассказали в ведомстве.

Известно, что сбежавший считается «авторитетом» в криминальных кругах и был осуждён за множество преступлений, в том числе убийства и рабовладение.

Напомним, преступник Виктор Мошков незаконно покинул медучреждение, куда суд его отправил на принудительное лечение, 17 декабря.

Теги: преступность больницы СКР

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Новосибирская область открыла двери для инвесторов

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сегодня 16:05 Наука 0 Коммент.

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сегодня 15:42 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 15:14 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:05 Недвижимость 0 Коммент.

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сегодня 12:44 Экономика 0 Коммент.

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сегодня 11:42 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:10 Общество 0 Коммент.

Впервые новосибирский ячмень экспортировали в Корею

сегодня 10:47 Экономика 0 Коммент.

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сегодня 09:58 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:00 Политика 0 Коммент.

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сегодня 08:27 Общество 0 Коммент.

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