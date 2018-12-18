Следователи проверяют новосибирскую психбольницу, откуда сбежал «авторитет» Мошок

фото с сайта pixabay.com

Побег рецидивиста из психбольницы привлёк внимание новосибирских следователей – они ищут виновных.

Следственный комитет проводит проверку по факту халатности со стороны сотрудников психиатрической больницы в Кировском районе, где допустили побег опасного преступника Виктора Мошкова.

Как сообщают в СУ СК по Новосибирской области, следователи проверят действия должностных лиц.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – рассказали в ведомстве.

Известно, что сбежавший считается «авторитетом» в криминальных кругах и был осуждён за множество преступлений, в том числе убийства и рабовладение.

Напомним, преступник Виктор Мошков незаконно покинул медучреждение, куда суд его отправил на принудительное лечение, 17 декабря.