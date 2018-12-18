Следователи проверяют новосибирскую психбольницу, откуда сбежал «авторитет» Мошок

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Следователи проверяют новосибирскую психбольницу, откуда сбежал «авторитет» МошокРубрика: проиcшествия
18.12.2018 15:42
фото с сайта pixabay.com
Побег рецидивиста из психбольницы привлёк внимание новосибирских следователей – они ищут виновных.
Следственный комитет проводит проверку по факту халатности со стороны сотрудников психиатрической больницы в Кировском районе, где допустили побег опасного преступника Виктора Мошкова.
Как сообщают в СУ СК по Новосибирской области, следователи проверят действия должностных лиц.
«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – рассказали в ведомстве.
Известно, что сбежавший считается «авторитетом» в криминальных кругах и был осуждён за множество преступлений, в том числе убийства и рабовладение.
Напомним, преступник Виктор Мошков незаконно покинул медучреждение, куда суд его отправил на принудительное лечение, 17 декабря.
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