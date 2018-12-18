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Спасшая детей из «Зимней вишни» учительница стала «Человеком года»

Рубрика: общество

18.12.2018 11:42

фото с сайта igrovoetv.online

Учительница английского языка, которая вывела детей из полыхающего торгового центра и погибла, вошла в престижный рейтинг.

37-летняя учительница Татьяна Дарсалия, спасшая детей из загоревшегося торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове, вошла в список ста выдающихся людей года по версии журнала «Эксперт Online». Как отмечают авторы рейтинга, учитывались не должности и звания, а общественная репутация.

«Когда мы в 2018 году размышляли о том, кого включать в список людей года, то думали как раз о таких людях, великих не по должности, а по человеческому масштабу. Великих вообще в каждом поколении не может быть очень много, но всех их должна знать страна», – рассказала одна из составителей рейтинга, общественный деятель Светлана Ганнушкина.

Учительница английского языка Татьяна Дарсалия пришла в торговый центр с дочерью. Когда начался пожар, она вывела своего ребёнка из здания, но позже узнала, что внутри остались другие дети. Вместе с подругой она принялась выводить их из уже пылающего помещения. Женщина шла в конце группы, чтобы никто не потерялся и не отстал.

В результате удалось спасти всех детей, однако педагог и её подруга не успели выйти из здания и задохнулись на втором этаже. Позже дочь женщины написала в соцсетях, что мама навсегда останется её героем.

Кроме Татьяны в список выдающихся людей года попала её коллега, которая закрыла собой детей в школьной вооружённой драке и получила ножевые ранения, погибший в Сирии военный лётчик, который, попав в окружение неприятеля, подорвал себя гранатой, и многие другие.

Напомним, трагедия в торговом центре «Зимняя вишня» произошла 26 марта, в огне погибли 47 человек.

Теги: рейтинги женщины трагедии

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Лента новостей

Предложить новость

Новосибирский суд арестовал основателя САХО

сегодня 12:44 Экономика 0 Коммент.

Впервые новосибирский ячмень экспортировали в Корею

сегодня 10:47 Экономика 0 Коммент.

Третьяк хочет оставить финал МЧМ по хоккею за Новосибирском

сегодня 09:58 Общество 0 Коммент.

Опрос: как новосибирцы оценивают главные городские события 2018 года

сегодня 09:00 Политика 0 Коммент.

Почти половина новосибирцев обращает внимание при знакомстве сначала на одежду

сегодня 08:27 Общество 0 Коммент.

Сказочное шоу с участием магов пройдёт в новосибирском дельфинарии

сегодня 08:01 Общество 0 Коммент.

Продавца новогодних ёлок заставили заплатить детям 100 тысяч рублей

сегодня 07:31 Общество 0 Коммент.

Новосибирцам предлагают встретить Новый год трезво

вчера 17:18 Общество 0 Коммент.

Сибирячка пыталась продать за границу детали для вооружения

вчера 16:18 Хроника 0 Коммент.

Мёртвого сибиряка-военнослужащего нашли в лесу на Сахалине

вчера 15:55 Хроника 0 Коммент.

Самый большой борец России решил «перезагрузиться» в водах Байкала

вчера 14:35 Общество 0 Коммент.

Обвиняемый в рабовладении «авторитет» сбежал из новосибирской психбольницы

вчера 14:08 Хроника 0 Коммент.

Каток с диджеями и мастер-классами заработает в центре Новосибирска

вчера 13:20 Общество 0 Коммент.

Оружие сирийских террористов покажут сибирякам на выставке

вчера 12:59 Общество 0 Коммент.

Долгожданную детскую горку посыпали песком в Омске

вчера 12:16 Общество 0 Коммент.

Прихожанка новосибирского храма на «Мерседесе» стала жертвой грабителей

вчера 12:01 Хроника 0 Коммент.

Ночной пожар настиг Бердскую центральную городскую больницу

вчера 10:59 Хроника 0 Коммент.

Самого молодого депутата Заксобрания выдвигают в мэры Новосибирска

вчера 10:32 Политика 0 Коммент.

Гадания и богатый стол: 5 главных сходств Нового года в Сибири и Ирландии

вчера 10:19 Афиша 0 Коммент.

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