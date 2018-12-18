Спасшая детей из «Зимней вишни» учительница стала «Человеком года»

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Учительница английского языка, которая вывела детей из полыхающего торгового центра и погибла, вошла в престижный рейтинг.

37-летняя учительница Татьяна Дарсалия, спасшая детей из загоревшегося торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове, вошла в список ста выдающихся людей года по версии журнала «Эксперт Online». Как отмечают авторы рейтинга, учитывались не должности и звания, а общественная репутация.

«Когда мы в 2018 году размышляли о том, кого включать в список людей года, то думали как раз о таких людях, великих не по должности, а по человеческому масштабу. Великих вообще в каждом поколении не может быть очень много, но всех их должна знать страна», – рассказала одна из составителей рейтинга, общественный деятель Светлана Ганнушкина.

Учительница английского языка Татьяна Дарсалия пришла в торговый центр с дочерью. Когда начался пожар, она вывела своего ребёнка из здания, но позже узнала, что внутри остались другие дети. Вместе с подругой она принялась выводить их из уже пылающего помещения. Женщина шла в конце группы, чтобы никто не потерялся и не отстал.

В результате удалось спасти всех детей, однако педагог и её подруга не успели выйти из здания и задохнулись на втором этаже. Позже дочь женщины написала в соцсетях, что мама навсегда останется её героем.

Кроме Татьяны в список выдающихся людей года попала её коллега, которая закрыла собой детей в школьной вооружённой драке и получила ножевые ранения, погибший в Сирии военный лётчик, который, попав в окружение неприятеля, подорвал себя гранатой, и многие другие.

Напомним, трагедия в торговом центре «Зимняя вишня» произошла 26 марта, в огне погибли 47 человек.