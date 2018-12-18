Третьяк хочет оставить финал МЧМ по хоккею за Новосибирском

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Президент ФХР Владислав Третьяк поддержал идею разделения матчей молодёжного чемпионата мира по хоккею между Новосибирском и Омском; но главные мероприятия он хочет закрепить за столицей Сибири.

На международном хоккейном форуме в Москве выступил в числе спикеров президент ФХР Владислав Третьяк. В ходе мероприятия он ответил на вопросы касательно проведения некоторых матчей МЧМ по хоккею 2023 года в Омске. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

«Наша организация готова развивать хоккей везде. В Омске сейчас проблема со стадионом, но этот город живёт хоккеем. Руководство области предложило провести часть матчей у них, в Новосибирске состоится финальная часть турнира. Сейчас главное, чтобы они гарантировали постройку новой арены ФХР и ИИХФ», – заявил Владислав Третьяк.

Также он отметил, что международная федерация во время инспекций проверит готовность Омска организовать всё на высоком уровне.

Напомним, в декабре губернатор Андрей Травников высказался о разделении матчей МЧМ по хоккею между Новосибирском и Омском.