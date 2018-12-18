Третьяк хочет оставить финал МЧМ по хоккею за Новосибирском

Лента новостейПредложить новость
Опрос: как новосибирцы оценивают главные городские события 2018 года
Почти половина новосибирцев обращает внимание при знакомстве сначала на одежду
Сказочное шоу с участием магов пройдёт в новосибирском дельфинарии
Продавца новогодних ёлок заставили заплатить детям 100 тысяч рублей
Обвиняемый в рабовладении «авторитет» сбежал из новосибирской психбольницы
Прихожанка новосибирского храма на «Мерседесе» стала жертвой грабителей
Третьяк хочет оставить финал МЧМ по хоккею за НовосибирскомРубрика: общество
18.12.2018 09:58
фото с сайта pixabay.com
Президент ФХР Владислав Третьяк поддержал идею разделения матчей молодёжного чемпионата мира по хоккею между Новосибирском и Омском; но главные мероприятия он хочет закрепить за столицей Сибири.
На международном хоккейном форуме в Москве выступил в числе спикеров президент ФХР Владислав Третьяк. В ходе мероприятия он ответил на вопросы касательно проведения некоторых матчей МЧМ по хоккею 2023 года в Омске. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».
«Наша организация готова развивать хоккей везде. В Омске сейчас проблема со стадионом, но этот город живёт хоккеем. Руководство области предложило провести часть матчей у них, в Новосибирске состоится финальная часть турнира. Сейчас главное, чтобы они гарантировали постройку новой арены ФХР и ИИХФ», – заявил Владислав Третьяк.
Также он отметил, что международная федерация во время инспекций проверит готовность Омска организовать всё на высоком уровне.
Напомним, в декабре губернатор Андрей Травников высказался о разделении матчей МЧМ по хоккею между Новосибирском и Омском.
Комментарии
Лента новостей
Опрос: как новосибирцы оценивают главные городские события 2018 года
Почти половина новосибирцев обращает внимание при знакомстве сначала на одежду
Сказочное шоу с участием магов пройдёт в новосибирском дельфинарии
Продавца новогодних ёлок заставили заплатить детям 100 тысяч рублей
Обвиняемый в рабовладении «авторитет» сбежал из новосибирской психбольницы
Прихожанка новосибирского храма на «Мерседесе» стала жертвой грабителей
Статьи по теме
Время сюрпризов
ЧМ-2018: рекорды, неожиданные повороты и события, которые ост...
Новости по теме
Популярное