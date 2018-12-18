Рособрнадзор лишил аккредитации новосибирский институт

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Рособрнадзор лишил аккредитации новосибирский институтРубрика: общество
18.12.2018 11:10
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Новосибирским студентам из СНИ придётся перейти в другие вузы города из-за действий Рособрнадзора.
В понедельник, 17 декабря, Рособнадзор лишил Сибирский Независимый Институт (СНИ) аккредитации из-за несоответствия государственным стандартам программ обучения студентов. Теперь около 200 студентов вынуждены перейти в другие вузы города и заканчивать обучение там. В основном институт готовил бакалавров и магистров лингвистики, экономики, менеджмента и психологии. Об этом сообщает ТАСС.
«Да, действительно, лицензию отозвали... таков общий тренд. Сейчас активно занимаемся переводом студентов, их около 200», – сообщил ректор СНИ Або Шперлинь.
Примут студентов: Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) и Томский государственный педагогический университет (ТГПУ). Ведутся переговоры с другими вузами.
Напомним, в марте прошлого года Рособрнадзор запретил приём студентов ещё трём вузам.
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