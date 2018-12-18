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Рособрнадзор лишил аккредитации новосибирский институт

Рубрика: общество

18.12.2018 11:10

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Новосибирским студентам из СНИ придётся перейти в другие вузы города из-за действий Рособрнадзора.

В понедельник, 17 декабря, Рособнадзор лишил Сибирский Независимый Институт (СНИ) аккредитации из-за несоответствия государственным стандартам программ обучения студентов. Теперь около 200 студентов вынуждены перейти в другие вузы города и заканчивать обучение там. В основном институт готовил бакалавров и магистров лингвистики, экономики, менеджмента и психологии. Об этом сообщает ТАСС.

«Да, действительно, лицензию отозвали... таков общий тренд. Сейчас активно занимаемся переводом студентов, их около 200», – сообщил ректор СНИ Або Шперлинь.

Примут студентов: Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) и Томский государственный педагогический университет (ТГПУ). Ведутся переговоры с другими вузами.

Напомним, в марте прошлого года Рособрнадзор запретил приём студентов ещё трём вузам. 

Теги: студенты вузы

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Лента новостей

Предложить новость

Новосибирский суд арестовал основателя САХО

сегодня 12:44 Экономика 0 Коммент.

Впервые новосибирский ячмень экспортировали в Корею

сегодня 10:47 Экономика 0 Коммент.

Третьяк хочет оставить финал МЧМ по хоккею за Новосибирском

сегодня 09:58 Общество 0 Коммент.

Опрос: как новосибирцы оценивают главные городские события 2018 года

сегодня 09:00 Политика 0 Коммент.

Почти половина новосибирцев обращает внимание при знакомстве сначала на одежду

сегодня 08:27 Общество 0 Коммент.

Сказочное шоу с участием магов пройдёт в новосибирском дельфинарии

сегодня 08:01 Общество 0 Коммент.

Продавца новогодних ёлок заставили заплатить детям 100 тысяч рублей

сегодня 07:31 Общество 0 Коммент.

Новосибирцам предлагают встретить Новый год трезво

вчера 17:18 Общество 0 Коммент.

Сибирячка пыталась продать за границу детали для вооружения

вчера 16:18 Хроника 0 Коммент.

Мёртвого сибиряка-военнослужащего нашли в лесу на Сахалине

вчера 15:55 Хроника 0 Коммент.

Самый большой борец России решил «перезагрузиться» в водах Байкала

вчера 14:35 Общество 0 Коммент.

Обвиняемый в рабовладении «авторитет» сбежал из новосибирской психбольницы

вчера 14:08 Хроника 0 Коммент.

Каток с диджеями и мастер-классами заработает в центре Новосибирска

вчера 13:20 Общество 0 Коммент.

Оружие сирийских террористов покажут сибирякам на выставке

вчера 12:59 Общество 0 Коммент.

Долгожданную детскую горку посыпали песком в Омске

вчера 12:16 Общество 0 Коммент.

Прихожанка новосибирского храма на «Мерседесе» стала жертвой грабителей

вчера 12:01 Хроника 0 Коммент.

Ночной пожар настиг Бердскую центральную городскую больницу

вчера 10:59 Хроника 0 Коммент.

Самого молодого депутата Заксобрания выдвигают в мэры Новосибирска

вчера 10:32 Политика 0 Коммент.

Гадания и богатый стол: 5 главных сходств Нового года в Сибири и Ирландии

вчера 10:19 Афиша 0 Коммент.

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