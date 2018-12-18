Рособрнадзор лишил аккредитации новосибирский институт

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Новосибирским студентам из СНИ придётся перейти в другие вузы города из-за действий Рособрнадзора.

В понедельник, 17 декабря, Рособнадзор лишил Сибирский Независимый Институт (СНИ) аккредитации из-за несоответствия государственным стандартам программ обучения студентов. Теперь около 200 студентов вынуждены перейти в другие вузы города и заканчивать обучение там. В основном институт готовил бакалавров и магистров лингвистики, экономики, менеджмента и психологии. Об этом сообщает ТАСС.

«Да, действительно, лицензию отозвали... таков общий тренд. Сейчас активно занимаемся переводом студентов, их около 200», – сообщил ректор СНИ Або Шперлинь.

Примут студентов: Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) и Томский государственный педагогический университет (ТГПУ). Ведутся переговоры с другими вузами.

Напомним, в марте прошлого года Рособрнадзор запретил приём студентов ещё трём вузам.