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В Новосибирской области заморозили долгострой стоимостью в 26 миллионов рублей

Рубрика: общество

18.12.2018 15:14

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ «ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ»

В Убинском районе местных жителей озадачило соотношение стоимости и готовности зала при сельской школе.

Строительство физкультурно-оздоровительного зала началось в октябре этого года на территории Убинской средней школы № 2. Срок сдачи объекта истекает через две недели, а на стройплощадке на улице Матросова творится какой-то хаос: торчащая арматура от свай, отсутствие рабочей техники и строителей, стройматериал разбросан по территории – даже паспорта объекта нет. Общая стоимость строительства оценивалась в 26,657 млн рублей.

Территория строящегося объекта ничем не ограждена, и местные жители, особенно родители, озадачены таким положением вещей и опасаются за безопасность своих детей. В результате в общественную организацию защиты прав потребителей «Гражданский патруль» было отправлено обращение с просьбой разобраться в ситуации.

«Открытая и неконтролируемая стройка на территории образовательного учреждения – это вообще-то уголовное преступление, предусмотренное статьей 293 УК РФ. Это первое и самое важное, что мы просим проверить прокуратуру. Второе – сжатые сроки и высокая стоимость контракта. Возможно, эти условия контракта сыграли решающую роль в определении победителя аукциона, кроме данной фирмы больше никто не заявился», – прокомментировал глава общественной организации Ростислав Антонов.

Сегодня, 18 декабря, было отправлено обращение в прокуратуру Новосибирской области в надежде на скорейшее решение этого вопроса.

Напомним, новосибирцам в июне пообещали превратить ещё один долгострой в конгресс-холл за миллиард рублей.

Теги: школа закон стройка

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сегодня 17:12 Общество 0 Коммент.

Новосибирская область открыла двери для инвесторов

сегодня 16:25 Бизнес 0 Коммент.

Новосибирские учёные: стволовые клетки могут быть небезопасны

сегодня 16:05 Наука 0 Коммент.

Следователи проверяют новосибирскую психбольницу, откуда сбежал «авторитет» Мошок

сегодня 15:42 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирской области заморозили долгострой стоимостью в 26 миллионов рублей

сегодня 15:14 Общество 0 Коммент.

Составлен рейтинг улиц с самым дорогим жильём в Новосибирске

сегодня 14:05 Недвижимость 0 Коммент.

Новосибирский суд арестовал основателя САХО

сегодня 12:44 Экономика 0 Коммент.

Спасшая детей из «Зимней вишни» учительница стала «Человеком года»

сегодня 11:42 Общество 0 Коммент.

Рособрнадзор лишил аккредитации новосибирский институт

сегодня 11:10 Общество 0 Коммент.

Впервые новосибирский ячмень экспортировали в Корею

сегодня 10:47 Экономика 0 Коммент.

Третьяк хочет оставить финал МЧМ по хоккею за Новосибирском

сегодня 09:58 Общество 0 Коммент.

Опрос: как новосибирцы оценивают главные городские события 2018 года

сегодня 09:00 Политика 0 Коммент.

Почти половина новосибирцев обращает внимание при знакомстве сначала на одежду

сегодня 08:27 Общество 0 Коммент.

Сказочное шоу с участием магов пройдёт в новосибирском дельфинарии

сегодня 08:01 Общество 0 Коммент.

Продавца новогодних ёлок заставили заплатить детям 100 тысяч рублей

сегодня 07:31 Общество 0 Коммент.

Бывшего вице-губернатора не пускают в директора

вчера 19:07 Наука 0 Коммент.

Новосибирцам предлагают встретить Новый год трезво

вчера 17:18 Общество 0 Коммент.

Сибирячка пыталась продать за границу детали для вооружения

вчера 16:18 Хроника 0 Коммент.

Мёртвого сибиряка-военнослужащего нашли в лесу на Сахалине

вчера 15:55 Хроника 0 Коммент.

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