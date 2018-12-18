В Новосибирской области заморозили долгострой стоимостью в 26 миллионов рублей

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ «ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ»

В Убинском районе местных жителей озадачило соотношение стоимости и готовности зала при сельской школе.

Строительство физкультурно-оздоровительного зала началось в октябре этого года на территории Убинской средней школы № 2. Срок сдачи объекта истекает через две недели, а на стройплощадке на улице Матросова творится какой-то хаос: торчащая арматура от свай, отсутствие рабочей техники и строителей, стройматериал разбросан по территории – даже паспорта объекта нет. Общая стоимость строительства оценивалась в 26,657 млн рублей.

Территория строящегося объекта ничем не ограждена, и местные жители, особенно родители, озадачены таким положением вещей и опасаются за безопасность своих детей. В результате в общественную организацию защиты прав потребителей «Гражданский патруль» было отправлено обращение с просьбой разобраться в ситуации.

«Открытая и неконтролируемая стройка на территории образовательного учреждения – это вообще-то уголовное преступление, предусмотренное статьей 293 УК РФ. Это первое и самое важное, что мы просим проверить прокуратуру. Второе – сжатые сроки и высокая стоимость контракта. Возможно, эти условия контракта сыграли решающую роль в определении победителя аукциона, кроме данной фирмы больше никто не заявился», – прокомментировал глава общественной организации Ростислав Антонов.

Сегодня, 18 декабря, было отправлено обращение в прокуратуру Новосибирской области в надежде на скорейшее решение этого вопроса.

Напомним, новосибирцам в июне пообещали превратить ещё один долгострой в конгресс-холл за миллиард рублей.