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Впервые новосибирский ячмень экспортировали в Корею

Рубрика: экономика

18.12.2018 10:47

фото с сайта pixabay.com

Свыше 300 тонн ячменя прошло фитосанитарную проверку и отправилось на продажу в Пусан.

Специалисты Управления Россельхознадзора по Новосибирской области оценили фитосанитарное состояние и соответствие показателей качества и безопасности партии ячменя для отгрузки в Республику Корея. 14 контейнеров зерна общей массой в 332 тонны отправились по железной дороге в Пусан. Для региона это стало первой партией экспорта зерна в Корею.

«Всего с начала 2018 года с территории Новосибирской области экспортировано 184,1 тысячи тонн зерновых и масличных культур», – отметили в Управлении.

Напомним, в 2017 году объём выручки от экспорта зерновых в стране составил почти 21 миллиард долларов.

Теги: экспорт сельское хозяйство Россельхознадзор

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Лента новостей

Предложить новость

Новосибирский суд арестовал основателя САХО

сегодня 12:44 Экономика 0 Коммент.

Впервые новосибирский ячмень экспортировали в Корею

сегодня 10:47 Экономика 0 Коммент.

Третьяк хочет оставить финал МЧМ по хоккею за Новосибирском

сегодня 09:58 Общество 0 Коммент.

Опрос: как новосибирцы оценивают главные городские события 2018 года

сегодня 09:00 Политика 0 Коммент.

Почти половина новосибирцев обращает внимание при знакомстве сначала на одежду

сегодня 08:27 Общество 0 Коммент.

Сказочное шоу с участием магов пройдёт в новосибирском дельфинарии

сегодня 08:01 Общество 0 Коммент.

Продавца новогодних ёлок заставили заплатить детям 100 тысяч рублей

сегодня 07:31 Общество 0 Коммент.

Новосибирцам предлагают встретить Новый год трезво

вчера 17:18 Общество 0 Коммент.

Сибирячка пыталась продать за границу детали для вооружения

вчера 16:18 Хроника 0 Коммент.

Мёртвого сибиряка-военнослужащего нашли в лесу на Сахалине

вчера 15:55 Хроника 0 Коммент.

Самый большой борец России решил «перезагрузиться» в водах Байкала

вчера 14:35 Общество 0 Коммент.

Обвиняемый в рабовладении «авторитет» сбежал из новосибирской психбольницы

вчера 14:08 Хроника 0 Коммент.

Каток с диджеями и мастер-классами заработает в центре Новосибирска

вчера 13:20 Общество 0 Коммент.

Оружие сирийских террористов покажут сибирякам на выставке

вчера 12:59 Общество 0 Коммент.

Долгожданную детскую горку посыпали песком в Омске

вчера 12:16 Общество 0 Коммент.

Прихожанка новосибирского храма на «Мерседесе» стала жертвой грабителей

вчера 12:01 Хроника 0 Коммент.

Ночной пожар настиг Бердскую центральную городскую больницу

вчера 10:59 Хроника 0 Коммент.

Самого молодого депутата Заксобрания выдвигают в мэры Новосибирска

вчера 10:32 Политика 0 Коммент.

Гадания и богатый стол: 5 главных сходств Нового года в Сибири и Ирландии

вчера 10:19 Афиша 0 Коммент.

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