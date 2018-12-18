Впервые новосибирский ячмень экспортировали в Корею

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Впервые новосибирский ячмень экспортировали в КореюРубрика: экономика
18.12.2018 10:47
фото с сайта pixabay.com
Свыше 300 тонн ячменя прошло фитосанитарную проверку и отправилось на продажу в Пусан.
Специалисты Управления Россельхознадзора по Новосибирской области оценили фитосанитарное состояние и соответствие показателей качества и безопасности партии ячменя для отгрузки в Республику Корея. 14 контейнеров зерна общей массой в 332 тонны отправились по железной дороге в Пусан. Для региона это стало первой партией экспорта зерна в Корею.
«Всего с начала 2018 года с территории Новосибирской области экспортировано 184,1 тысячи тонн зерновых и масличных культур», – отметили в Управлении.
Напомним, в 2017 году объём выручки от экспорта зерновых в стране составил почти 21 миллиард долларов.
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