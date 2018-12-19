Бийский подросток пройдёт по уголовному делу за видео с невежливым полицейским

фото со страницы Максима Неверова «ВКонтакте»

В соцсетях появилось видео с полицейским, который не уступил место пенсионерке, – автору ролика предстоит ответить перед законом.

Бийский активист, 16-летний Максим Неверов снял на видео полицейского, который, по словам молодого человека, отказывался уступать место пожилой женщине. Ролик юноша выложил в соцсети «Инстаграм» – после этого на парня завели уголовное дело.

Как рассказал Максим Неверов в «Инстаграме», ныне удалённое видео сопровождал текст, где полицейский был назван нецензурным словом. Активист пояснил, что поступок правоохранителя его возмутил.

«Я не боюсь ответственности и готов ответить за всё перед судом. Просто хочу напомнить всем, что полицейский — это обычный человек, который так же должен соблюдать общепринятые моральные нормы. Поэтому то, что люди, которые были в автобусе, никак не отреагировали на хамское поведение полицейского, я считаю неправильным», – рассказал Максим Неверов.

Парень отметил, что, по его мнению, если бы на месте полицейского был человек без формы, на его поступок никто бы не обратил внимания. В интервью «Новой газете» он также добавил, что лично попросил правоохранителя уступить женщине место.

Теперь Максиму Неверову грозит штраф до 40 тысяч рублей по статье «Оскорбление представителя власти».

Напомним, в сентябре посты о мужчинах подвели под уголовное дело феминистку из Омска.