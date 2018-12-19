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Бийский подросток пройдёт по уголовному делу за видео с невежливым полицейским

Рубрика: общество

19.12.2018 16:45

фото со страницы Максима Неверова «ВКонтакте»

В соцсетях появилось видео с полицейским, который не уступил место пенсионерке, – автору ролика предстоит ответить перед законом.

Бийский активист, 16-летний Максим Неверов снял на видео полицейского, который, по словам молодого человека, отказывался уступать место пожилой женщине. Ролик юноша выложил в соцсети «Инстаграм» – после этого на парня завели уголовное дело.

Как рассказал Максим Неверов в «Инстаграме», ныне удалённое видео сопровождал текст, где полицейский был назван нецензурным словом. Активист пояснил, что поступок правоохранителя его возмутил.

«Я не боюсь ответственности и готов ответить за всё перед судом. Просто хочу напомнить всем, что полицейский — это обычный человек, который так же должен соблюдать общепринятые моральные нормы. Поэтому то, что люди, которые были в автобусе, никак не отреагировали на хамское поведение полицейского, я считаю неправильным», – рассказал Максим Неверов.

Парень отметил, что, по его мнению, если бы на месте полицейского был человек без формы, на его поступок никто бы не обратил внимания. В интервью «Новой газете» он также добавил, что лично попросил правоохранителя уступить женщине место.

Теперь Максиму Неверову грозит штраф до 40 тысяч рублей по статье «Оскорбление представителя власти».

Напомним, в сентябре посты о мужчинах подвели под уголовное дело феминистку из Омска.

Теги: полиция видео СКР соцсети

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Предложить новость

Температура опустится до -30 градусов в Новосибирске

вчера 17:43 Общество 0 Коммент.

Сотрудник ГИБДД продавал новосибирцам «красивые» номера

вчера 17:16 Авто 0 Коммент.

Бийский подросток пройдёт по уголовному делу за видео с невежливым полицейским

вчера 16:45 Общество 0 Коммент.

Первую в стране автоматическую афишу создали студенты НГТУ

вчера 16:26 Афиша 0 Коммент.

Иркутского полицейского и его знакомых подозревают в изнасиловании

вчера 15:37 Хроника 0 Коммент.

После «чёрной пятницы» обработали свыше миллиона посылок на почтовом обмене Толмачёво

вчера 15:24 Общество 0 Коммент.

Юные новосибирцы продали свои картины ради больных раком детей

вчера 15:19 Общество 0 Коммент.

Следствие не будет заводить уголовное дело на Сергея Штельмаха

вчера 14:22 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев пугают клещами на новогодних ёлках

вчера 13:33 Общество 0 Коммент.

Детский городок с лабиринтом открылся на вокзале в Новосибирске

вчера 12:29 Общество 0 Коммент.

В клинике Мешалкина помогли девочке, очнувшейся после комы

вчера 11:52 Общество 0 Коммент.

Новосибирские таксисты подключились к поиску пропавших людей

вчера 11:50 Авто 0 Коммент.

Мэр Новосибирска назвал новый региональный закон «историческим»

вчера 11:40 Экономика 0 Коммент.

Симферополь и Магадан станут доступнее для сибиряков

вчера 11:24 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске открылся новогодний фестиваль

вчера 10:26 Общество 0 Коммент.

Смерть Деда Мороза прервала детский утренник в Кемерове

вчера 10:24 Общество 0 Коммент.

Охранники магазина сломали палец ребёнку – алтайский следком начал проверку

вчера 08:31 Хроника 0 Коммент.

Скидку за разбитый телефон предлагают новосибирцам в салонах «Билайн»

вчера 08:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы стали реже грабить и убивать, но чаще мошенничать – прокуратура

вчера 07:31 Хроника 0 Коммент.

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