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Детский городок с лабиринтом открылся на вокзале в Новосибирске

Рубрика: общество

19.12.2018 12:29

фото предоставлено пресс-службой Западно-Сибирской железной дороги

В здании новосибирского вокзала появилась детская площадка – на стоящих рядом диванах могут отдохнуть и взрослые.

Игровую зону для детей открыли на втором этаже вокзала «Новосибирск-Главный». Площадка расположилась в восточном зале ожидания.

Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги, площадь детского городка – 100 квадратных метров.

«Для малышей установили домики, детский лабиринт, паровозик с горкой, игровой вокзал и другие развлечения. Чтобы взрослые могли следить за своими детьми, городок оборудовали мягкими диванами», – рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

Подобные детские городки размещают на вокзалах по всей стране. На Западно-Сибирской магистрали такая площадка недавно появилась в Омске.

Напомним, в декабре на вокзале «Новосибирск-Главный» запустили электронную очередь.

Теги: игры вокзал "Новосибирск-Главный" дети

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Лента новостей

Предложить новость

Бийский подросток пройдёт по уголовному делу за видео с невежливым полицейским

сегодня 16:45 Общество 0 Коммент.

Первую в стране автоматическую афишу создали студенты НГТУ

сегодня 16:26 Афиша 0 Коммент.

Следствие не будет заводить уголовное дело на Сергея Штельмаха

сегодня 14:22 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев пугают клещами на новогодних ёлках

сегодня 13:33 Общество 0 Коммент.

Детский городок с лабиринтом открылся на вокзале в Новосибирске

сегодня 12:29 Общество 0 Коммент.

В клинике Мешалкина помогли девочке, очнувшейся после комы

сегодня 11:52 Общество 0 Коммент.

Новосибирские таксисты подключились к поиску пропавших людей

сегодня 11:50 Авто 0 Коммент.

Мэр Новосибирска назвал новый региональный закон «историческим»

сегодня 11:40 Экономика 0 Коммент.

Симферополь и Магадан станут доступнее для сибиряков

сегодня 11:24 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске открылся новогодний фестиваль

сегодня 10:26 Общество 0 Коммент.

Смерть Деда Мороза прервала детский утренник в Кемерове

сегодня 10:24 Общество 0 Коммент.

Тёплый пол чуть не погубил шесть человек в Новосибирске

сегодня 10:09 Хроника 0 Коммент.

Охранники магазина сломали палец ребёнку – алтайский следком начал проверку

сегодня 08:31 Хроника 0 Коммент.

Скидку за разбитый телефон предлагают новосибирцам в салонах «Билайн»

сегодня 08:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы стали реже грабить и убивать, но чаще мошенничать – прокуратура

сегодня 07:31 Хроника 0 Коммент.

Мэрия предлагает обмен застройщику бизнес-центра у лицея «Надежда Сибири»

вчера 18:20 Общество 0 Коммент.

Победительница «фабрики звёзд» для подростков предложила считать слова с помощью приложения

вчера 17:12 Общество 0 Коммент.

Новосибирская область открыла двери для инвесторов

вчера 16:25 Бизнес 0 Коммент.

Новосибирские учёные: стволовые клетки могут быть небезопасны

вчера 16:05 Наука 0 Коммент.

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