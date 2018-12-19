Детский городок с лабиринтом открылся на вокзале в Новосибирске

фото предоставлено пресс-службой Западно-Сибирской железной дороги

В здании новосибирского вокзала появилась детская площадка – на стоящих рядом диванах могут отдохнуть и взрослые.

Игровую зону для детей открыли на втором этаже вокзала «Новосибирск-Главный». Площадка расположилась в восточном зале ожидания.

Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги, площадь детского городка – 100 квадратных метров.

«Для малышей установили домики, детский лабиринт, паровозик с горкой, игровой вокзал и другие развлечения. Чтобы взрослые могли следить за своими детьми, городок оборудовали мягкими диванами», – рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

Подобные детские городки размещают на вокзалах по всей стране. На Западно-Сибирской магистрали такая площадка недавно появилась в Омске.

Напомним, в декабре на вокзале «Новосибирск-Главный» запустили электронную очередь.