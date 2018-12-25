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ГЖИ обязала «Достойный сервис» обеспечить ввод в эксплуатацию общедомовых приборов учёта тепла

Рубрика: общество

25.12.2018 13:42

фото с сайта pixabay.com

Государственная жилищная инспекция Новосибирской области (далее — ГЖИ НСО) по обращению СГК (СИБЭКО) провела внеплановую проверку управляющей компании «Достойный сервис».

По результатам проверки ГЖИ НСО выдала 55 предписаний, обязывающих УК «Достойный сервис» обеспечить ввод в эксплуатацию общедомовых приборов учёта тепловой энергии (ОДПУ) в домах на Плющихинском жилмассиве. Ввод в эксплуатацию ОДПУ должен быть осуществлён управляющей компанией с обязательным участием ресурсоснабжающей организации – СГК (СИБЭКО).

СГК (СИБЭКО) была вынуждена обратиться с заявлением в ГЖИ НСО в связи с тем, что УК «Достойный сервис» не обеспечила доступ к общедомовым приборам учёта тепла с октября 2018 года.

Ввод в эксплуатацию ОДПУ является обязанностью управляющей организации. Эта процедура необходима для того, чтобы расчёт потребителем размера платы за коммунальную услугу по отоплению производился на основании показаний общедомовых приборов учёта. При отсутствии ввода в эксплуатацию ОДПУ ресурсоснабжающая организация должна производить расчёт платы за соответствующую коммунальную услугу по нормативу, а это влечёт увеличение размера платежа для граждан.

При обеспечении доступа к общедомовым приборам со стороны «Достойного сервиса» СГК (СИБЭКО) готова в кратчайшие сроки приступить к допуску ОДПУ тепловой энергии для коммерческих расчётов. Тем самым будут исключены нарушения интересов жителей Плющихинского жилмассива.

Отметим, что с 1 октября 2018 года коммунальную услугу по отоплению собственникам квартир и нежилых помещений многоквартирных домов на улицах Высоцкого, Татьяны Снежиной и Виталия Потылицына предоставляет СГК (СИБЭКО) – в соответствии с переводом собственников на прямые договоры.

Такое решение СГК (СИБЭКО) приняла, т. к. между ресурсоснабжающей организацией и управляющими организациями жилмассива (ООО УК «Достойный сервис», ТСЖ «Жилсервис» и т. п.) отсутствуют договоры теплоснабжения. Этому есть правовое обоснование – в соответствии с частью 9 статьи 157.2 Жилищного Кодекса РФ, в случае отсутствия заключённого договора между ресурсоснабжающей организацией и лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом, коммунальные услуги предоставляются ресурсоснабжающей организацией.

Сейчас ГЖИ НСО проводит проверку по факту выставления жителям платёжных документов по отоплению за октябрь двумя организациями: СГК (СИБЭКО) и ООО УК «Достойный сервис».

Напомним, в ноябре СГК ответил на самые популярные вопросы жителей.

Теги: СГК

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