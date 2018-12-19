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Иркутского полицейского и его знакомых подозревают в изнасиловании

Рубрика: проиcшествия

19.12.2018 15:37

ФОТО С САЙТА 35.МВД.РФ

Прокуратура Иркутской области расследует уголовное дело об изнасиловании местной жительницы в участковом пункте полиции.

В Иркутске сотрудники службы собственной безопасности ГУ МВД России по Иркутской области совместно со следователями СУ СК России по региону расследуют уголовное дело, фигурантами которого стали двое местных жителей и участковый уполномоченный полиции. Все трое решением Октябрьского районного суда Иркутска заключены под стражу на два месяца.

Предварительно установлено, что в ночь на 16 декабря нетрезвая компания находилась в пункте полиции. Мужчины, один из которых был ранее судим, решили воспользоваться присутствием дамы для удовлетворения потребностей. Однако 44-летняя женщина отказалась. Тогда её жестоко избили и совершили насильственные действия сексуального характера.

Главком региона проводится служебная проверка и оценка причастности младшего лейтенанта полиции к совершению преступления. Сотрудник во время случившегося находился не при исполнении.

«Он не препятствовал совершению противоправных посягательств и не принял мер, направленных на пресечение преступления. В случае подтверждения причастности сотрудника к этому инциденту, он будет уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудника ОВД», – сообщили в региональной полиции.

Напомним, в сентябре дело о смертельном наезде полицейского на мать двоих детей в Бурятии передали в центральный аппарат СК РФ.

Теги: насилие МВД Следственный комитет

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Предложить новость

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сегодня 16:45 Общество 0 Коммент.

Первую в стране автоматическую афишу создали студенты НГТУ

сегодня 16:26 Афиша 0 Коммент.

Следствие не будет заводить уголовное дело на Сергея Штельмаха

сегодня 14:22 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:33 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:29 Общество 0 Коммент.

В клинике Мешалкина помогли девочке, очнувшейся после комы

сегодня 11:52 Общество 0 Коммент.

Новосибирские таксисты подключились к поиску пропавших людей

сегодня 11:50 Авто 0 Коммент.

Мэр Новосибирска назвал новый региональный закон «историческим»

сегодня 11:40 Экономика 0 Коммент.

Симферополь и Магадан станут доступнее для сибиряков

сегодня 11:24 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске открылся новогодний фестиваль

сегодня 10:26 Общество 0 Коммент.

Смерть Деда Мороза прервала детский утренник в Кемерове

сегодня 10:24 Общество 0 Коммент.

Тёплый пол чуть не погубил шесть человек в Новосибирске

сегодня 10:09 Хроника 0 Коммент.

Охранники магазина сломали палец ребёнку – алтайский следком начал проверку

сегодня 08:31 Хроника 0 Коммент.

Скидку за разбитый телефон предлагают новосибирцам в салонах «Билайн»

сегодня 08:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы стали реже грабить и убивать, но чаще мошенничать – прокуратура

сегодня 07:31 Хроника 0 Коммент.

Мэрия предлагает обмен застройщику бизнес-центра у лицея «Надежда Сибири»

вчера 18:20 Общество 0 Коммент.

Победительница «фабрики звёзд» для подростков предложила считать слова с помощью приложения

вчера 17:12 Общество 0 Коммент.

Новосибирская область открыла двери для инвесторов

вчера 16:25 Бизнес 0 Коммент.

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