Иркутского полицейского и его знакомых подозревают в изнасиловании

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Прокуратура Иркутской области расследует уголовное дело об изнасиловании местной жительницы в участковом пункте полиции.

В Иркутске сотрудники службы собственной безопасности ГУ МВД России по Иркутской области совместно со следователями СУ СК России по региону расследуют уголовное дело, фигурантами которого стали двое местных жителей и участковый уполномоченный полиции. Все трое решением Октябрьского районного суда Иркутска заключены под стражу на два месяца.

Предварительно установлено, что в ночь на 16 декабря нетрезвая компания находилась в пункте полиции. Мужчины, один из которых был ранее судим, решили воспользоваться присутствием дамы для удовлетворения потребностей. Однако 44-летняя женщина отказалась. Тогда её жестоко избили и совершили насильственные действия сексуального характера.

Главком региона проводится служебная проверка и оценка причастности младшего лейтенанта полиции к совершению преступления. Сотрудник во время случившегося находился не при исполнении.

«Он не препятствовал совершению противоправных посягательств и не принял мер, направленных на пресечение преступления. В случае подтверждения причастности сотрудника к этому инциденту, он будет уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудника ОВД», – сообщили в региональной полиции.

Напомним, в сентябре дело о смертельном наезде полицейского на мать двоих детей в Бурятии передали в центральный аппарат СК РФ.