Квартира и кроссовки: что искали новосибирцы на «Авито» в 2018 году

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Квартира и кроссовки: что искали новосибирцы на «Авито» в 2018 годуРубрика: недвижимость, общество
19.12.2018 17:10
фото с сайта pixabay.com
Исследователи сайта бесплатных объявлений проанализировали запросы новосибирцев за весь год и узнали, что помимо одежды горожан остро волнует квартирный вопрос.
В 2018 году, ровно как и в 2017, новосибирцы больше всего искали на «Авито» обувь и одежду. Летом в топ выбивался велосипед, зимой – валенки. Также среди жителей столицы Сибири по-прежнему актуален и квартирный вопрос. Исследователи сайта бесплатных объявлений составили рейтинг самых популярных запросов новосибирцев за уходящий год:
- Кроссовки;
- Куртка;
- Ветровка;
- Туфли;
- Ботинки;
- Ecco;
- Zara;
- Сандалии;
- Неожиданно – квартира;
- Adidas.
Также исследователи выяснили сезонные запросы пользователей. Зимой, что логично, новосибирцы активнее искали тёплую верхнюю одежду, в том числе горнолыжные костюмы. Также в «холодный топ» попали товары бренда Sony.
Весной в центр интересов попали кроссовки, ветровки, ботинки, бренд аdidas и шины. Летом, помимо лёгкой одежды, в популярном появились холодильники и велосипеды.
Осенью же вновь вернулись шины, ботинки и зимняя одежда. Примечательно, что на протяжении всех сезонов интерес к поиску квартир у горожан не утихал.
Напомним, в декабре специалисты назвали улицы Новосибирска с самым дорогим жильём.
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