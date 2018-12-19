Квартира и кроссовки: что искали новосибирцы на «Авито» в 2018 году

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Исследователи сайта бесплатных объявлений проанализировали запросы новосибирцев за весь год и узнали, что помимо одежды горожан остро волнует квартирный вопрос.

В 2018 году, ровно как и в 2017, новосибирцы больше всего искали на «Авито» обувь и одежду. Летом в топ выбивался велосипед, зимой – валенки. Также среди жителей столицы Сибири по-прежнему актуален и квартирный вопрос. Исследователи сайта бесплатных объявлений составили рейтинг самых популярных запросов новосибирцев за уходящий год:

Кроссовки; Куртка; Ветровка; Туфли; Ботинки; Ecco; Zara; Сандалии; Неожиданно – квартира; Adidas.

Также исследователи выяснили сезонные запросы пользователей. Зимой, что логично, новосибирцы активнее искали тёплую верхнюю одежду, в том числе горнолыжные костюмы. Также в «холодный топ» попали товары бренда Sony.

Весной в центр интересов попали кроссовки, ветровки, ботинки, бренд аdidas и шины. Летом, помимо лёгкой одежды, в популярном появились холодильники и велосипеды.

Осенью же вновь вернулись шины, ботинки и зимняя одежда. Примечательно, что на протяжении всех сезонов интерес к поиску квартир у горожан не утихал.

Напомним, в декабре специалисты назвали улицы Новосибирска с самым дорогим жильём.