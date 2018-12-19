Мэр Новосибирска назвал новый региональный закон «историческим»

ФОТО СО СТРАНИЦЫ АНАТОЛИЯ ЛОКТЯ В СОЦСЕТИ «ВКОНТАКТЕ»

Глава Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал возврат 10 % доходов от упрощённой системы налогообложения в казну города.

На прошедшей итоговой пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал «историческим» решение законодательного собрания о возврате Новосибирску средств, перераспределённых в сторону областного бюджета.

«Передача в бюджет Новосибирска 10 % норматива отчислений по упрощённой системе налогообложения... <…> ...историческое решение. Оно демонстрирует, что мы – город и область – работаем вместе и нацелены на конструктивные взаимоотношения, на решение наших общих задач», – отметил Анатолий Локоть.

Согласно новому региональному закону, 10 % доходов от упрощённой системы налогообложения передадут в бюджеты городских округов и муниципальных районов. В совокупности эти 10 % УСН состоят из 6 % с оборота или 15 % от прибыли ИП и ООО, зарегистрированных в городе.

В 2019 году, по прогнозам правительства, таким образом в мэрию поступит 1,1 миллиарда рублей. В мэрии уверены, что передача городу этих средств поможет с решением социальных проблем. Например, оплаты труда работников бюджетной сферы с учётом индексации.

Ранее, в 2014 году в пользу региона перераспределили 10 % НДФЛ, собираемых в городе. Таким образом муниципальный бюджет уменьшился, по разным оценкам, на 3,5–4 млрд рублей.

На протяжении четырёх лет городские депутаты настаивали на возвращении средств в бюджет Новосибирска и 3 декабря такой законопроект был одобрен на заседании правительства, а 17 декабря принят на сессии законодательного собрания.

Напомним, 18 декабря на той же пресс-конференции Анатолий Локоть заявил, что планирует пойти на компромисс и обменять застройщику участок земли около лицея № 22 на другой.