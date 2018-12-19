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Мэр Новосибирска назвал новый региональный закон «историческим»Рубрика: экономика
19.12.2018 11:40
ФОТО СО СТРАНИЦЫ АНАТОЛИЯ ЛОКТЯ В СОЦСЕТИ «ВКОНТАКТЕ»
Глава Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал возврат 10 % доходов от упрощённой системы налогообложения в казну города.
На прошедшей итоговой пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал «историческим» решение законодательного собрания о возврате Новосибирску средств, перераспределённых в сторону областного бюджета.
«Передача в бюджет Новосибирска 10 % норматива отчислений по упрощённой системе налогообложения... <…> ...историческое решение. Оно демонстрирует, что мы – город и область – работаем вместе и нацелены на конструктивные взаимоотношения, на решение наших общих задач», – отметил Анатолий Локоть.
Согласно новому региональному закону, 10 % доходов от упрощённой системы налогообложения передадут в бюджеты городских округов и муниципальных районов. В совокупности эти 10 % УСН состоят из 6 % с оборота или 15 % от прибыли ИП и ООО, зарегистрированных в городе.
В 2019 году, по прогнозам правительства, таким образом в мэрию поступит 1,1 миллиарда рублей. В мэрии уверены, что передача городу этих средств поможет с решением социальных проблем. Например, оплаты труда работников бюджетной сферы с учётом индексации.
Ранее, в 2014 году в пользу региона перераспределили 10 % НДФЛ, собираемых в городе. Таким образом муниципальный бюджет уменьшился, по разным оценкам, на 3,5–4 млрд рублей.
На протяжении четырёх лет городские депутаты настаивали на возвращении средств в бюджет Новосибирска и 3 декабря такой законопроект был одобрен на заседании правительства, а 17 декабря принят на сессии законодательного собрания.
Напомним, 18 декабря на той же пресс-конференции Анатолий Локоть заявил, что планирует пойти на компромисс и обменять застройщику участок земли около лицея № 22 на другой.
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