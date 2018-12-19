Новосибирские таксисты подключились к поиску пропавших людей

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Новосибирские таксисты подключились к поиску пропавших людейРубрика: Авто, общество
19.12.2018 11:50
фото предоставила «Лиза Алерт»
Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Новосибирск» и сервис Яндекс.Такси уже две недели в тестовом режиме используют новую систему оповещения водителей о пропавших горожанах.
Руководитель инфогруппы новосибирского отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских рассказала, что в приложение для водителей Яндекс.Такси попадают ориентировки по активным поискам в городе. Таксист, например, может узнать разыскиваемого в своих пассажирах, пешеходах на улице. Ему достаточно будет позвонить на горячую линию и сообщить о нахождении человека. Либо, как произошло в Чувашии, где долгое время искали пожилого человека, спасти замерзающего дедушку, усадив его в машину.
Отметим, что водители такси активно дают своё согласие на помощь в поисках: получать ориентировки согласились уже более 80 %. А это в разы увеличит охват и скорость нахождения человека, считают поисковики. Особенно это важно зимой, в морозы, когда счёт может идти на минуты.
Напомним, в октябре добровольцы «Лизы Алерт» нашли заблудившуюся в Новосибирском районе 87-летнюю женщину.
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