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Новосибирские таксисты подключились к поиску пропавших людей

Рубрика: Авто, общество

19.12.2018 11:50

фото предоставила «Лиза Алерт»

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Новосибирск» и сервис Яндекс.Такси уже две недели в тестовом режиме используют новую систему оповещения водителей о пропавших горожанах.

Руководитель инфогруппы новосибирского отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских рассказала, что в приложение для водителей Яндекс.Такси попадают ориентировки по активным поискам в городе. Таксист, например, может узнать разыскиваемого в своих пассажирах, пешеходах на улице. Ему достаточно будет позвонить на горячую линию и сообщить о нахождении человека. Либо, как произошло в Чувашии, где долгое время искали пожилого человека, спасти замерзающего дедушку, усадив его в машину.

Отметим, что водители такси активно дают своё согласие на помощь в поисках: получать ориентировки согласились уже более 80 %. А это в разы увеличит охват и скорость нахождения человека, считают поисковики. Особенно это важно зимой, в морозы, когда счёт может идти на минуты.

Напомним, в октябре добровольцы «Лизы Алерт» нашли заблудившуюся в Новосибирском районе 87-летнюю женщину.

Теги: поиски пропавших помощь такси волонтёры

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Лента новостей

Предложить новость

Бийский подросток пройдёт по уголовному делу за видео с невежливым полицейским

сегодня 16:45 Общество 0 Коммент.

Первую в стране автоматическую афишу создали студенты НГТУ

сегодня 16:26 Афиша 0 Коммент.

Следствие не будет заводить уголовное дело на Сергея Штельмаха

сегодня 14:22 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев пугают клещами на новогодних ёлках

сегодня 13:33 Общество 0 Коммент.

Детский городок с лабиринтом открылся на вокзале в Новосибирске

сегодня 12:29 Общество 0 Коммент.

В клинике Мешалкина помогли девочке, очнувшейся после комы

сегодня 11:52 Общество 0 Коммент.

Новосибирские таксисты подключились к поиску пропавших людей

сегодня 11:50 Авто 0 Коммент.

Мэр Новосибирска назвал новый региональный закон «историческим»

сегодня 11:40 Экономика 0 Коммент.

Симферополь и Магадан станут доступнее для сибиряков

сегодня 11:24 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске открылся новогодний фестиваль

сегодня 10:26 Общество 0 Коммент.

Смерть Деда Мороза прервала детский утренник в Кемерове

сегодня 10:24 Общество 0 Коммент.

Тёплый пол чуть не погубил шесть человек в Новосибирске

сегодня 10:09 Хроника 0 Коммент.

Охранники магазина сломали палец ребёнку – алтайский следком начал проверку

сегодня 08:31 Хроника 0 Коммент.

Скидку за разбитый телефон предлагают новосибирцам в салонах «Билайн»

сегодня 08:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы стали реже грабить и убивать, но чаще мошенничать – прокуратура

сегодня 07:31 Хроника 0 Коммент.

Мэрия предлагает обмен застройщику бизнес-центра у лицея «Надежда Сибири»

вчера 18:20 Общество 0 Коммент.

Победительница «фабрики звёзд» для подростков предложила считать слова с помощью приложения

вчера 17:12 Общество 0 Коммент.

Новосибирская область открыла двери для инвесторов

вчера 16:25 Бизнес 0 Коммент.

Новосибирские учёные: стволовые клетки могут быть небезопасны

вчера 16:05 Наука 0 Коммент.

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