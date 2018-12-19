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Новосибирцев пугают клещами на новогодних ёлках

Рубрика: общество

19.12.2018 13:33

фото с сайта pixabay.com

Жителей Новосибирской области завалили сообщениями в мессенджерах и социальных сетях о клещах, спящих на новогодних ёлках.

В этом году особенно активно пугают жителей Каргатского и Убинского районов Новосибирской области. В сообщениях говорится, что якобы на купленных новогодних елях спят клещи, которые в тепле просыпаются и «отправляются на охоту». И даже сообщается о нескольких пострадавших от укусов.

Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области сообщает, что в указанных районах в декабре текущего года не зарегистрировано ни одного подобного случая. В целом в регионе по многолетним наблюдениям покусы клещами в декабре не регистрируются.

«При установлении снежного покрова и низкой температуры клещи становятся неактивными, так как  зима для клеща – время спячки и ожидания. Зимуют клещи все стадии развития в трещинах, в поверхностных слоях почвы, в лесной подстилке. Поэтому шанс обнаружить клеща на поверхности деревьев, в том числе на ёлках, ничтожен», – уточняется в сообщении.

Специалисты Роспотребнадзора также подчёркивают, что даже в период активности клещи не поднимаются на деревья, поэтому зимовать в коре хвойных они попросту не могут.

Ежегодно подобные сообщения, нагоняющие страх в предновогодний период, гуляют по всем городам России. Несложный поиск в интернете выдает десятки сайтов из разных уголков страны в которых, начиная с 2010 года, опровергается указанная информация. Текст сообщений примерно одинаков: на новогодних ёлках клещи, дома они просыпаются и идут охотиться, будьте бдительны, предупредите близких. И во всех случаях массовой рассылки ни одного подтверждения о покусах.

Напомним, в декабре в Управлении Россельхознадзора сообщали, что в течение месяца специалисты будут выезжать на места торговли новогодними деревьями, чтобы пресекать продажу товаров без фитосанитарных документов.

Теги: социальные сети Россельхознадзор

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