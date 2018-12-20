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Новосибирцев зовут сдать кровь для новогодних праздников

Рубрика: общество

20.12.2018 07:31

фото с сайта pixabay.com

В Новосибирске пройдёт донорская акция – добровольцы сдадут кровь в том числе для тех, кому она понадобится во время новогодних праздников.

Городская добровольческая акция «Помоги делом!» пройдёт в Новосибирске 20 декабря в Новосибирском центре крови. Организаторы – Новосибирская ассоциация детских объединений при поддержке комитета по делам молодёжи мэрии города.

Как сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска, акция будет последней в 2018 году.

«По статистике на конец года выпадает наибольшее количество травм и несчастных случаев, требующих срочного переливания донорской крови. Из-за длительных каникул часто возникает дефицит компонентов крови в онкологических и детских гематологических центрах», – рассказали в муниципалитете.

Организаторы напомнили, что донорство должно быть регулярным, поскольку только так можно обеспечить постоянный запас компонентов крови для тяжелобольных и тех, кто пострадал в чрезвычайной ситуации.

Принять участие в акции может любой россиянин старше 18 лет, имеющий прописку в Новосибирске и Новосибирской области либо временную регистрацию от полугода. К сдаче крови допускаются женщины с весом от 50 килограммов и мужчины с весом от 60 килограммов.

Напомним, в ноябре в Новосибирске объявилась девушка-вампир – за свои деяния она отправится в колонию.

Теги: здоровье донорство акция

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вчера 12:29 Общество 0 Коммент.

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вчера 11:24 Общество 0 Коммент.

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