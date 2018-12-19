Обезьяний бэби-бум удивил работников Новосибирского зоопарка

фото со страницы Новосибирского зоопарка «ВКонтакте»

Сразу несколько приматов в Новосибирском зоопарке стали родителями – в том числе и те, кто размножается редко.

В семействе яванских лангуров, обитающих в Новосибирском зоопарке, появился детёныш. В отличие от тёмно-коричневых родителей, малыш родился с ярко-оранжевой шерстью.

Как пояснили в пресс-службе зоопарка, детёныши этих приматов всегда ярче по окрасу, чем их родители. Пол новорождённого пока неизвестен – мама ещё не отпускает его от себя.

«Яванские лангуры редко содержатся в зоопарках, ещё реже размножаются. Новосибирский зоопарк – единственный в России, где можно увидеть детёнышей этого вида», – рассказали в зоопарке.

Детёныши появились также в двух семьях бурых капуцинов. В одной из них родилась двойня. По словам работников зверинца, для данного вида это редкость. Один из малышей сейчас находится на искусственном вскармливании.

Кроме того, пополнение недавно появилось у эдиповых, императорских, красноруких, львиных и краснобрюхих тамаринов, а также у обыкновенных игрунок.

Напомним, в декабре любопытных шимпанзе из Новосибирского зоопарка познакомили со снегом.