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Обезьяний бэби-бум удивил работников Новосибирского зоопарка

Рубрика: общество

19.12.2018 17:43

фото со страницы Новосибирского зоопарка «ВКонтакте»

Сразу несколько приматов в Новосибирском зоопарке стали родителями – в том числе и те, кто размножается редко.

В семействе яванских лангуров, обитающих в Новосибирском зоопарке, появился детёныш. В отличие от тёмно-коричневых родителей, малыш родился с ярко-оранжевой шерстью.

Как пояснили в пресс-службе зоопарка, детёныши этих приматов всегда ярче по окрасу, чем их родители. Пол новорождённого пока неизвестен – мама ещё не отпускает его от себя.

«Яванские лангуры редко содержатся в зоопарках, ещё реже размножаются. Новосибирский зоопарк – единственный в России, где можно увидеть детёнышей этого вида», – рассказали в зоопарке.

Детёныши появились также в двух семьях бурых капуцинов. В одной из них родилась двойня. По словам работников зверинца, для данного вида это редкость. Один из малышей сейчас находится на искусственном вскармливании.

Кроме того, пополнение недавно появилось у эдиповых, императорских, красноруких, львиных и краснобрюхих тамаринов, а также у обыкновенных игрунок.

Напомним, в декабре любопытных шимпанзе из Новосибирского зоопарка познакомили со снегом.

Теги: зоопарки животные Новосибирский зоопарк

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Температура опустится до -30 градусов в Новосибирске

вчера 17:43 Общество 0 Коммент.

Сотрудник ГИБДД продавал новосибирцам «красивые» номера

вчера 17:16 Авто 0 Коммент.

Бийский подросток пройдёт по уголовному делу за видео с невежливым полицейским

вчера 16:45 Общество 0 Коммент.

Первую в стране автоматическую афишу создали студенты НГТУ

вчера 16:26 Афиша 0 Коммент.

Иркутского полицейского и его знакомых подозревают в изнасиловании

вчера 15:37 Хроника 0 Коммент.

После «чёрной пятницы» обработали свыше миллиона посылок на почтовом обмене Толмачёво

вчера 15:24 Общество 0 Коммент.

Юные новосибирцы продали свои картины ради больных раком детей

вчера 15:19 Общество 0 Коммент.

Следствие не будет заводить уголовное дело на Сергея Штельмаха

вчера 14:22 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев пугают клещами на новогодних ёлках

вчера 13:33 Общество 0 Коммент.

Детский городок с лабиринтом открылся на вокзале в Новосибирске

вчера 12:29 Общество 0 Коммент.

В клинике Мешалкина помогли девочке, очнувшейся после комы

вчера 11:52 Общество 0 Коммент.

Новосибирские таксисты подключились к поиску пропавших людей

вчера 11:50 Авто 0 Коммент.

Мэр Новосибирска назвал новый региональный закон «историческим»

вчера 11:40 Экономика 0 Коммент.

Симферополь и Магадан станут доступнее для сибиряков

вчера 11:24 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске открылся новогодний фестиваль

вчера 10:26 Общество 0 Коммент.

Смерть Деда Мороза прервала детский утренник в Кемерове

вчера 10:24 Общество 0 Коммент.

Охранники магазина сломали палец ребёнку – алтайский следком начал проверку

вчера 08:31 Хроника 0 Коммент.

Скидку за разбитый телефон предлагают новосибирцам в салонах «Билайн»

вчера 08:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы стали реже грабить и убивать, но чаще мошенничать – прокуратура

вчера 07:31 Хроника 0 Коммент.

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